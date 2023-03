Poetry Slammer Alex Burkhard: "Lindenberg und Scheidegg sind immer mit mir verbunden"

Poetry Slammer und Autor Alex Burkhard aus Lindenberg spricht im Interview über sein Verhältnis zum Allgäu, die Poetry Slams in der Region und seine Zukunft.

Vor zwei Jahren bist du aus dem Süden Deutschlands nach Düsseldorf gezogen. Wieso so weit weg von der Heimat?

Alex Burkhard: Ich habe kurz vor Corona in München meine jetzige Frau kennengelernt. Sie ist dann aber aufgrund ihrer Facharztausbildung zurück nach Düsseldorf gezogen. Dort lebt ihre Familie, da kommt sie her. Wir haben eine Weile eine Fernbeziehung geführt, aber irgendwann bin ich dann auch nach Nordrhein-Westfalen gezogen - weil das mit uns gut funktioniert hat und klar war, die nächsten paar Jahre ist sie noch dort.

Vermisst du das Allgäu auch manchmal in deiner Wahlheimat?

Burkhard: Ja, natürlich. Ich habe zwar die vergangenen 15, 16 Jahre nicht im Allgäu gewohnt, aber zumindest im Süden Deutschlands. Das Allgäu und München als meine langjährige Heimat vermisse ich natürlich. Es ist ein schönes Gefühl, zurückzukommen, gerade zu den Auftritten und zum Familienbesuch.

In einem deiner vergangenen Newsletter bezeichnest du München als deine Heimat. Was ist denn mit Lindenberg?

Burkhard: Ein Mensch kann mehrere Heimaten haben, glaube ich. Lindenberg und Scheidegg sind meine Heimat aufgrund meiner Kindheit: 20 Jahre habe ich dort gewohnt bzw. bin dort zur Schule gegangen. In München habe ich mich anfangs sehr schwergetan. Ich hatte das Gefühl, das ist nicht meine Stadt, das sind nicht meine Leute. Aber nachdem ich eine Weile dort gelebt habe, meine Ecken und Menschen gefunden habe, war das ein sehr guter Ort für mich. Am Ende fiel es mir schwer, wegzuziehen.

Lange Zeit warst du nicht in den sozialen Medien auf Instagram oder Facebook zu finden. Seit gut zwei Wochen hast du wieder einen Instagram-Account. Woher kam der Sinneswandel?

Burkhard: (lacht) Der Sinneswandel kam daher, dass ich von den Menschen, die ich in den vergangenen 15 Jahren kennengelernt habe, nicht mehr mitbekommen habe, was sie so machen. Ich finde, es ist schwer, ohne Social Media mit anderen in Kontakt zu bleiben, wenn sie nicht am selben Ort leben. Natürlich habe ich Menschen, mit denen ich regelmäßig telefoniere und die ich oft sehe. Aber von anderen, die ich auf Tour getroffen habe, oder Menschen, die mal in meinem Leben waren, aber jetzt nicht mehr ganz so präsent sind, würde ich einfach gerne ein bisschen mehr mitkriegen. Leider ist Instagram dafür eine ganz gute Plattform. Deshalb bin ich über meinen Schatten gesprungen und habe meinen Groll gegenüber dem Facebook-Konzern beiseitegeschoben. Wer weiß, wie lange das diesmal hält.

Kommen wir zu deiner Kunst. Dich zieht es mehrmals im Jahr aus Düsseldorf zu den Poetry Slams in Lindenberg und Kempten. Was unterscheidet die Allgäuer Slams von denen in großen Städten?

Burkhard: Im Vergleich zu München gibt es vor allem Unterschiede, was das Publikum angeht. Im Allgäu - vor allem in Lindenberg - ist das Publikum sehr gemischt. In den großen Städten sprechen die Poetry Slams eher die Studentinnen und Studenten an, weil da für andere Gruppen das Kulturangebot größer ist. Du hast in München jeden Tag gefühlt 80 Veranstaltungen, da verteilt sich das Publikum ein bisschen mehr. In Lindenberg und im Westallgäu hast du hingegen eher zwei oder drei Veranstaltungen pro Abend. Dementsprechend kommen dann auch mehr Menschen zu den Poetry Slams, die sich generell für Kultur interessieren.

Und in Nordrhein-Westfalen?

Burkhard: In Nordrhein-Westfalen, speziell in Düsseldorf, ist der Eintritt bei vielen Poetry Slams frei oder deutlich günstiger als in Süddeutschland. Weil Slams dort oft in soziokulturellen Zentren stattfinden, zum Beispiel im zakk (Anm. d. Red. Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation). Und man möchte hier eben, dass Kultur für alle Bevölkerungs- und Einkommensschichten erlebbar ist.

Wie sind die Heimspiele im Allgäu für dich?

Burkhard: Ich kann mit dem Publikum ein bisschen anders interagieren und sprechen, weil sich in Lindenberg und Kempten in den vergangenen Jahren ein Stammpublikum entwickelt hat. Manche Menschen kommen immer wieder zu den Veranstaltungen - zum Glück. Ich habe im Allgäu eine andere Ruhe. Weil ich weiß, dass mich die Menschen kennen und ich sie auch.

Große Bühne oder private Wohnzimmerlesung - wo fühlst du dich wohler?

Burkhard: Private Wohnzimmerlesung.

Hat sich durch die Corona-Pandemie etwas verändert?

Burkhard: Es ist anders, weil es weniger ist. Das ist aber mir selbst geschuldet. Kurz vor Corona, Anfang 2020, habe ich beschlossen, in den nächsten Monaten etwas weniger zu machen. Ich bin die Jahre davor viel zu viel aufgetreten. Das war nicht gut für mich. Deswegen hat mich Corona anfangs nicht so getroffen. Dadurch, dass sich die Auftrittspause dann doch relativ lange gezogen hat, fiel es mir schon schwer, wieder reinzukommen. Ich hatte weniger Auftritte, bin auch nicht mehr so in der Übung. Ich habe in den vergangenen Jahren außerdem etwas weniger für die Bühne geschrieben. So habe ich jetzt oft etwas ältere Texte vorgetragen, die ich nicht mehr ganz so gefühlt habe. Ich muss mich noch finden mit dem neuen Material, das ich nach Corona präsentieren will und herausfinden, wie viele Auftritte ich jetzt machen möchte.

Du hast im Januar als Vertretungslehrer an einer Montessori-Schule in Düsseldorf eine etwas andere Bühnenerfahrung gemacht. Wie war das für dich?

Burkhard: (lacht) Mir hat die Arbeit mit den Kindern zum größten Teil sehr gut gefallen. Es kommt immer auch ein bisschen auf die Klasse an. Es waren welche dabei, von denen ich überfordert war. Ich bin ja kein ausgebildeter Lehrer. Das heißt, mit gewissen Situationen kann ich noch nicht so gut umgehen wie eine erfahrene Lehrerin oder ein erfahrener Lehrer. In vielen Kontexten habe ich mich super geschlagen und sehr wohl gefühlt. Ich habe in dem Monat schon das Gefühl bekommen, dass ich da hingehöre und fand es sehr schade, dass es nicht weiterging. Für mich selbst war es eine Erfahrung, die beide Seiten abgedeckt hat: Ich war komplett überfordert. Vollzeit an einer Schule zu arbeiten ist einfach eine wahnsinnige Anstrengung. Und gleichzeitig war es auch sehr schön.

Ist der neue Karriereweg als Lehrer damit auf Eis gelegt?

Burkhard: Schauen wir mal. Im zweiten Halbjahr ist bei mir erstmal Schreiben und Auftreten angesagt. Ich gucke einfach gerade, was mit dem, was ich kann und was ich die vergangenen 15 Jahre gemacht habe, so möglich ist.

