Erstmals seit Monaten haben Landratsamt und RKI eine Woche keine neuen Fälle gemeldet. Allerdings ist jetzt schon klar, dass das Glück nur von kurzer Dauer ist.

12.07.2021 | Stand: 17:59 Uhr

Vor gar nicht allzu langer Zeit galt der Landkreis Lindau als „Sorgenkind“ in Sachen Corona – und hatte sogar die höchste Inzidenz in ganz Deutschland. Nun sieht die Lage wesentlich freundlicher aus. Erstmals seit vielen Monaten ist die Inzidenz am Montag auf 0,0 gesunken. Das bedeutet: In den sieben Tagen zuvor hatte das Landratsamt keinen einzigen neuen Corona-Fall registriert (Stand: 12. Juli).