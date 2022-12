Irrsinn an der Grenze: Jeder karrt seinen Biomüll ins Ausland

Der Kreis Ravensburg schickt seinen Biomüll zur Verwertung nach Vorarlberg. Nun soll Müll aus Vorarlberg in einer Bioganlage in Amtzell landen. Was soll das?

05.12.2022 | Stand: 10:02 Uhr

So manchem im Kreistag von Ravensburg stinkt’s. Als vor einigen Jahren eine EU-weite Ausschreibung dafür sorgte, dass der Biomüll nach Lustenau in Vorarlberg gebracht wird, gab es schon etliche kritische Stimmen. Nun wurden auch im Nachbarland die Aufträge für die Biomüllverwertung neu vergeben: Eine Anlage in Amtzell hat den Zuschlag bekommen. Der schwäbische Abfall wird also nach Österreich gefahren und der aus Vorarlberg kommt in den Landkreis Ravensburg. Müll wird also hin- und hergekarrt.

