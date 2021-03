Selbstgebautes Treibhaus brennt auf Balkon in Isny ab

In Isny wollte eine Frau mit einer Kerze das Gewächshaus auf ihrem Balkon heizen. Es kam zu einem Brand, die Feuerwehr evakuierte das Mehrfamilienhaus zum Teil.

22.03.2021 | Stand: 16:32 Uhr

In Isny ist in der Nacht zum Montag ein Gewächshaus auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses abgebrannt. Laut Polizei rückten die Feuerwehr gegen zwei Uhr zu dem Einsatz aus.

Der ausgelöste Rauchmelder machte die 64-jährige Bewohnerin auf den Brand aufmerksam. Sie versuchte zunächst, das selbstgebaute Treibhaus auf dem Balkon eigenständig zu löschen, was ihr nicht gelang. Flammen und Hitze beschädigten die Fassade des Hauses und ein Fenster.

Polizei: Eine Kerze könnte für den Brand in Isny gesorgt haben

Die Rettungskräfte evakuierten während der Löscharbeiten das obere Stockwerk. Eine Nachbarin konnte wegen der starken Rauchentwicklung und trotz Lüftung nicht mehr in der Nacht in ihre Wohnung zurück. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt, der Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Nach Angaben der Polizei sorgte eine Kerze im Gewächshaus mutmaßlich für den Brand. Die Frau gab an, damit das Treibhaus geheizt zu haben. Nun nehmen die Beamten Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung auf.

