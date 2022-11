In Isny hat ein 46-Jähriger Freitagmorgen in einer Wohnung randaliert. Die Polizei nahm ihn daraufhin fest.

11.11.2022 | Stand: 16:57 Uhr

In Großholzleute, einem Ortsteil von Isny, hat Freitagmorgen ein 46-Jähriger in einer Wohnung randaliert. Die Polizei nahm ihn daraufhin in Gewahrsam. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, hat der Mann sich mit seiner Lebensgefährtin gestritten und dann angefangen, in der Wohnung zu randalieren.

