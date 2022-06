Polizei entdeckt Marihuana, Kokain und Haschisch bei zwei Männern in Isny

Zwei Männer aus Isny im Allgäu sollen im großen Stil mit Drogen gehandelt haben. Bei der Wohnungsdurchsung fand die Polizei Marihuana, Kokain und Haschisch.

10.06.2022 | Stand: 08:27 Uhr

Zwei Männer aus Isny im Allgäu stehen im Verdacht, mit größeren Mengen Drogen aus dem Ausland gehandelt zu haben. Wie die Polizei Ravensburg mitteilt, begannen die Ermittlungen damit, dass das Hauptzollamt in Frankfurt am Main ein verdächtiges Paket aus dem Ausland zurückhielt, das an einen 31-Jährigen adressiert war. In dem Paket befand sich über ein Kilogramm Marihuana.

Wohnungsdurchsuchung in Isny: Beamte finden 200 Gramm Marihuana sowie Kokain und Haschisch

Daraufhin durchsuchten Polizeibeamte die Wohnung des 31-Jährigen. Sie fanden über 200 Gramm Marihuana sowie kleine Mengen Kokain und Haschisch. Die Drogen wurden beschlagnahmt.

Im Laufe der Ermittlungen geriet ein 35-Jähriger mutmaßlicher Mittäter in den Blick der Polizei. Auch in seiner Wohnung fanden die Beamten eine größere Menge Marihuana. Die beiden Männer bekommen eine Anzeige wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in größeren Mengen.

