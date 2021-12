19-Jähriger von Unbekannten in eigener Wohnung in Isny angegriffen und verletzt

In Isny haben zwei unbekannte Männer einen 19-Jährigen in seiner eigenen Wohnung angegriffen. Er wurde dabei verletzt. Die Polizei ermittelt.

28.12.2021 | Stand: 14:55 Uhr

Ein 19-Jähriger soll am Montag in seiner eigenen Wohnung in Isny im Bereich der Bahnhofstraße von zwei Unbekannten angegriffen und verletzt worden sein. Das berichtet die Polizei. Die beiden unbekannten Männer haben offenbar seine Wohnungstür eingeschlagen, nachdem der 19-Jährige sie nicht öffnete. Dann bedrohten sie ihn mit einem Messer und schlugen ihm mit einem Schlagstock auf den Kopf. Dabei wurde der 19-Jährige leicht verletzt. Im Anschluss flüchteten die Männer, so die Polizei.

Angriff in Wohnung in Isny: So sollen die Täter ausgesehen haben

Der 19-Jährige beschreibt die unbekannten Angreifer als männlich und arabisch aussehend. Der eine soll eine weiße Jacke getragen haben. Der andere sei etwas jünger und kleiner gewesen sein und eine schwarze Jacke getragen haben. Die Polizei Wangen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 07522/984-0 erbeten.

