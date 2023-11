Das ist los beim Jahrmarkt 2023 am Lindauer Hafen

Der Lindauer Jahrmarkt findet vom 3. bis 6. November 2023 statt. Mehr 60 Fahrgeschäfte kommen an den Bodensee. Auch ein Riesenrad. Das sind die Öffnungszeiten.

06.11.2023 | Stand: 10:53 Uhr

Volksfest, Vergnügungspark und Krämermarkt: Vom 3. bis 6. November ist in Lindau wieder Jahrmarkt. Mit dabei sind circa 200 Anbieter – 60 Fahrgeschäfte, Vergnügungs- und Imbissstände, außerdem 140 Händler auf dem Krämermarkt.

Riesenrad und Kettenflieger beim Jahrmarkt in Lindau

Publikumsmagnet ist das 35 Meter hohe Riesenrad, das direkt am Hafen seine Runden dreht. Daneben steht der „Bayernstar“. Der ebenfalls 35 Meter hohe, weiß-blaue Kettenflieger ragt neben dem Mangturm in den Himmel.

Neu auf dem Jahrmarkt ist der „Salto Mortale“. Die ungewöhnliche Schaukel steht auf dem Busparkplatz vor dem Kunstmuseum. Die kreisförmig angeordneten Sitze drehen sich, die Schaukel schlägt wie ein Pendel aus, überschlägt sich in 23 Metern und stellt in luftiger Höhe alle auf den Kopf.

In direkter Nachbarschaft ist die „Bayern Wippe“. Sie dreht sich wie eine große Trommel vorwärts, rückwärts und überrascht mit „Hopsern“.

Verkaufsoffener Sonntag in Lindau am 5. November

Auf der Vergnügungsmeile zwischen Kunstmuseum, Bahnhof und Reichsplatz wechseln Fahrgeschäfte wie Autoscooter und das Kinderkarussell mit Schieß- und Losbuden, Wurfspielen sowie Gastronomie- und Süßwarenbuden ab. Die Marktkrämer bieten ihr Angebot von der Schmiedgasse, über den Kirch- und Marktplatz bis zum Reichsplatz an.

Am Jahrmarktsonntag, 5. November, ist verkaufsoffener Sonntag, da öffnen die Insel-Einzelhändler von 12 bis 17 Uhr ihre Geschäfte. Den jährlichen Abschluss des Jahrmarkts bildet der Familientag am Montag, an dem die Vergnügungsgeschäfte vergünstigte Preise anbieten.

Mit dem Bus oder dem Zug fahren die Besucher direkt zum Jahrmarkt. Vorarlberg Lines bietet zudem am Wochenende vom 4. und 5. November Schiff-Shuttles zwischen Bregenz und Lindau an.

Öffnungszeiten Jahrmarkt Lindau vom 3. bis 6. November