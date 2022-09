Nach dem Tod von Günther Holdenried: Ein Ex-Bürgermeister leitet jetzt den Baumverein

Nach dem plötzlichen Tod des Gründungsmitglieds und Vorsitzenden Günther Holdenried mussten die Mitglieder einen Nachfolger wählen. Aber das gestaltete sich gar nicht so einfach.

25.09.2022 | Stand: 08:33 Uhr

Johannes Buhmann ist der neue Vorsitzende des über 1000 Mitglieder zählenden Baumvereins Westallgäu. Der frühere Bürgermeister von Gestratz folgt damit auf Günther Holdenried, der im Juni im Alter von 76 Jahren überraschend verstorben ist. Es gestaltete sich aber gar nicht so einfach, einen Nachfolger zu finden.

Die Mitgliederversammlung fand im Weinstadel Rimmele in Wangen statt. „Wir dürfen den Verein jetzt nicht an die Wand fahren, weil niemand die Verantwortung übernehmen will“, sagte Buhmann, der bis zur Versammlung stellvertretender Vorsitzender war. Der Verein müsse weitergeführt werden, doch entscheidend sei das „Wie“, so Buhmann. Dabei hoffe er auf die Bereitschaft der etwa 110 anwesenden Mitglieder.

Der Schwerpunkt, was die zukünftigen Aufgaben betreffe, soll dem Klimawandel gelten. Denn mit dieser Herausforderung sei der Westallgäuer Baumverein attraktiver denn je. Erst vor Kurzem habe die „Übergangsvorstandschaft“ in Lindenberg ein Waldgrundstück erworben. In Zukunft sollen noch viele Bäume gepflanzt werden und somit soll ein, wenn auch ein kleiner, Beitrag zum Thema Klima geleistet werden, sagte Buhmann.

Bei den Neuwahlen stand als Vorschlag lediglich Johannes Buhmann für das Amt des Ersten Vorsitzenden auf dem Zettel. Bei der Frage des Wahlleiters, ob sich noch jemand anderer zur Verfügung stellt, blieb es ruhig im Saal. Damit war der Auserwählte nicht ganz einverstanden. „So war das nicht gedacht“, erhob Buhmann Einspruch. Angedacht sei ein kommissarischer Vorsitz gewesen. Man möge bitte noch einmal eindringlich die Anwesenden bitten, dass einer oder eine das Amt bekleiden solle, appellierte Buhmann. Vergeblich. Der bis dahin Zweite Vorsitzende wurde einstimmig per Akklamation gewählt und nahm die Wahl schließlich an. Stellvertretender Vorsitzender ist Sascha Hülsbusch, der zuvor als Beisitzer dem Verein zur Seite stand. Im weiteren Verlauf der Neuwahlen erklärte Klaus Rasthofer, dass er das Amt als Schatzmeister fortführen werde. Als neue Schriftführerin hat sich Angelika Rupp zur Verfügung gestellt.

Der Westallgäuer Baumverein hat 1200 Mitglieder

Der gemeinnützige Verein wurde im Jahr 1984 von Günther Holdenried gegründet, der bis zu seinem Tod im Juni den Vorsitz innehatte. Derzeit liegt die Zahl der Mitglieder bei rund 1200. Der Westallgäuer Baumverein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Bäume auf öffentlichem Grund zu pflanzen sowie heimische Wälder sauber zu halten.

Der Jahresausflug am 14. Oktober steht auch ganz im Zeichen der Bäume. Geplant ist der Besuch in einer Obstbauschule in Schlachters. In dieser Außenstelle der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf können 300 Apfel- und Birnensorten aus ganz Schwaben besichtigt werden. Außerdem kommt für alle Mitglieder des Vereins am 11. Dezember ab 14.30 Uhr der Nikolaus.