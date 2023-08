Jugendamt sieht Kita-Lage im Landkreis Lindau „angespannt“

Die Betreuung steht häufig auf wackeligen Beinen, Eltern stellt das vor Herausforderungen. Wo das Problem liegt, an welcher Lösung das Landratsamt arbeitet.

23.08.2023 | Stand: 18:54 Uhr

In den vielen Orten im Kreis Lindau müssen Familien bangen, ob sie einen Kita-Platz für ihren Nachwuchs erhalten. Im Jugendamt hoffen die Zuständigen, dass ein neues Projekt künftig Planen und Koordinieren des Angebots an Krippen- und Kindergartenplätzen erleichtert. Wobei klar ist: Der akute Mangel an Personal hebelt auch den besten Plan aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.