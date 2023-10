Jugendparlament Lindenberg: Doppelter Wechsel an der Spitze des Gremiums

Gleich einen doppelten Wechsel gibt es an der Spitze des Jugendparlaments in Lindenberg. Weshalb sich schon zur Halbzeit was ändert.

02.10.2023 | Stand: 19:04 Uhr

Es gibt einen Wechsel im Jugendparlament. Die Vorsitzende und ihr Stellvertreter scheiden vorzeitig aus dem Gremium, da sie aus Lindenberg wegziehen: Lina Elbs geht als Au-pair ins Ausland, Philipp Schinzel zum Studieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.