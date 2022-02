Der Gemeinderat Maierhöfen beschließt einstimmig eine Verkehrsüberwachung. In der Ortsmitte kommt zudem ein Tempo-30-Bereich. Wann es losgeht.

05.02.2022 | Stand: 14:11 Uhr

Im Januar hat der Gemeinderat noch gezögert, jetzt aber einstimmig dafür votiert: Schon in wenigen Wochen soll es in Maierhöfen regelmäßig eine Überwachung des fließenden Verkehrs geben. Wer als Autofahrer zu schnell unterwegs ist, muss also mit einem „Knöllchen“ rechnen. Das betrifft insbesondere auch die Ortsmitte. Denn dort gilt schon bald eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern.