In der Lindenberger Innenstadt dreht sich zwei Tage lang alles um Essen

Die Lindenberger Innenstadt hat sich wieder in eine Feinschmeckermeile verwandelt. Das ist beim Käse- und Gourmetfest geboten.

26.08.2022 | Stand: 19:55 Uhr

Hungrig geht hier keiner nach Hause. Am Freitagnachmittag hat sich die Lindenberger Innenstadt wieder in eine Feinschmeckermeile verwandelt. Das Käse- und Gourmetfest hat begonnen und dauert noch bis Samstagabend. Käse gibt es - wie der Name schon sagt - in allen Sorten und Geschmacksrichtungen, manche hart und herzhaft, andere mild und cremig.

Aber es ist eben auch ein Gourmetfest, zu dem Tausende Menschen über die Plätze und Straßen in Lindenbergs Mitte schlendern. Und deshalb gibt es kräftigen Obstler wenige Meter neben zartem Heumilchkäse, Honig gegenüber von Kässpatzen und Zuckerwatte neben Ziegenkäse.

Käsefest 2022: Was einen Markt ausmacht

An der Hauptstraße stellt Christian Bauer einen Probierteller mit kleinen Mangostücken auf die Theke. Darüber hat er scharfen roten Pfeffer gestreut. Es ist eine ungewöhnliche Kombination, doch die beiden Zutaten passen erstaunlich gut zusammen. “Ein Markt lebt davon, dass man ins Gespräch kommt, auch mal neue Kombinationen ausprobiert und Tipps geben kann”, sagt er. Bauer verkauft Gewürze und Gin seines Unternehmens “Piaba - edle Gewürze” aus Scheidegg. Eine Frau will wissen, woher die Zutaten stammen. Bauer berichtet von seinen Reisen nach Sri Lanka oder Kamboscha, dass er seine Partner kennt und direkt bezahlt und die Ware ohne Zwischenhändler erhält. “Die Reisen sind wichtig, weil man dort auch immer neue Kombinationen entdeckt”, sagt er.

Bilderstrecke

Bilder vom Käse- und Gourmetfest Lindenberg 2022

1 von 9 Florian Krondorfer verkauft in Lindenberg Wurst, Fleisch und Käse. Bild: David Specht Florian Krondorfer verkauft in Lindenberg Wurst, Fleisch und Käse. Bild: David Specht 2 von 9 Otto Molnar ist als Bäckermeister auf Märkten und Messen in ganz Deutschland unterwegs. Bild: David Specht Otto Molnar ist als Bäckermeister auf Märkten und Messen in ganz Deutschland unterwegs. Bild: David Specht 3 von 9 Käsehändler Andreas Bigler ist beim Käsefest kein unbekanntes Gesicht. Bild: David Specht Käsehändler Andreas Bigler ist beim Käsefest kein unbekanntes Gesicht. Bild: David Specht 4 von 9 Probieren gehört in Lindenberg dazu. Peter Mellert testet gerade an einem Stand verschiedene Aufstriche. Bild: David Specht Probieren gehört in Lindenberg dazu. Peter Mellert testet gerade an einem Stand verschiedene Aufstriche. Bild: David Specht 5 von 9 Bunt und lecker: Beim Käse- und Gourmetfest gibt es Leckereien in allen Farben und Geschmacksrichtungen. Bild: David Specht Bunt und lecker: Beim Käse- und Gourmetfest gibt es Leckereien in allen Farben und Geschmacksrichtungen. Bild: David Specht 6 von 9 Dazu gehören auch ungewöhnliche Kombinationen wie Mango mit rotem Pfeffer. Bild: David Specht Dazu gehören auch ungewöhnliche Kombinationen wie Mango mit rotem Pfeffer. Bild: David Specht 7 von 9 Wer keine Lust auf Käse hat, kommt etwa bei Liane Maier und ihren Schokofrüchten auf seine Kosten. Bild: David Specht Wer keine Lust auf Käse hat, kommt etwa bei Liane Maier und ihren Schokofrüchten auf seine Kosten. Bild: David Specht 8 von 9 Christian Bauer verkauft Gewürze und Gin in Lindenberg. Bild: David Specht Christian Bauer verkauft Gewürze und Gin in Lindenberg. Bild: David Specht 9 von 9 70 Aussteller aus neun Nationen sind in Lindenberg dabei. Bild: David Specht 70 Aussteller aus neun Nationen sind in Lindenberg dabei. Bild: David Specht 1 von 9 Florian Krondorfer verkauft in Lindenberg Wurst, Fleisch und Käse. Bild: David Specht Florian Krondorfer verkauft in Lindenberg Wurst, Fleisch und Käse. Bild: David Specht

Wenige Meter weiter verkauft Florian Krondorfer Wurst, Fleisch und Käse. Knapp 30 Grad hat es an diesem Nachmittag. “Wir sind auf diese Temperaturen ausgelegt”, sagt er. Der Kühlanhänger steht in der Nähe, im Stand surrt eine Kühltheke leise vor sich hin. Für die Besucher sei das Wetter so optimal. “Im Regen zu verkaufen macht auch keinen Spaß”, sagt Krondorfer und lacht.

Lesen Sie dazu auch: Dieser 79-jährige Molkereimeister verkauft jetzt Käse am Straßenrand

Lesen Sie auch

Termn, Programm und Aussteller Das ist auf dem Lindenberger Käsefest 2022 geboten

Der Österreicher ist schon seit vielen Jahren beim Käsefest dabei. Viele Besucher kennen seine Waren und kommen immer wieder. Krondorfer schneidet ein kleines Stück seines Hartkäses ab. 66 Monate habe dieser in einem Salzstollen gereift, erklärt er. Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit dort sei der Käse trotz der langen Reifezeit noch recht cremig. “Der passt besonders gut zu einem fruchtigen Weißwein”, empfiehlt der Verkäufer.

Programm am Rathausplatz in Lindenberg

Gespräche wie dieses finden in Lindenberg den ganzen Nachmittag über statt. Und in den meisten Fällen gibt es die anderen Waren nur wenige Meter weiter. So sind in Lindenberg auch einige Weinhändler vor Ort. Außerdem gibt es Obst, Fisch, Wild und Süßigkeiten. Es wird probiert, eingekauft, über die richtige Zubereitung philosophiert und Tipps ausgetauscht. Auf den Bänken im Schatten der großen Bäume setzen sich Menschen für eine kurze Pause in den Schatten, vor ihnen auf dem Boden stehen Papiertüten mit den bereits ergatterten Leckereien. Auf dem Rathausplatz sitzen die Menschen an den Bierbänken, essen, trinken und lauschen dem Programm. In den Straßen verteilen sich die Menschen gleichmäßig auf die Verkäufer aus Nah und Fern. Und auch wenn es vor einem Stand mal voller wird, stellt sich keine Hektik ein.

Die meisten Verkäufer sind schließlich erfahren, was Märkte wie das Käse- und Gourmetfest angeht. Beispielsweise Otto Molnar. Der Bäckermeister aus Baden-Württemberg ist mit seiner mobilen Backstube in ganz Deutschland unterwegs auf Festen, Messen und Mittelaltermärkten. Die Hitze kommt an seinem Stand nicht nur von der Sonne, auch die Backofen, aus denen Molnar ein großes Tablett voll dampfender Seelen herausholt, strahlen ordentlich Wärme ab.

Obwohl sie ihn nicht verkaufen, spielt der Käse an der Brothütte eine große Rolle. “Wir waren schon öfter hier und haben uns überlegt, was besonders gut zu Käse passen könnte”, sagt Molnar. Neben großen Brotlaiben und Rosinenbrötchen gibt es deshalb etwa Seelen mit Kümmel und Salz oder überbackene Fladen.

Das Käsefest geht noch bis Samstagabend 23.30 Uhr. Alle Infos zur Veranstaltungen finden Sie hier.