Mehr als 70 Aussteller kommen zum Käsefest nach Lindenberg

In Lindenberg wird am letzten Augustwochenende gefeiert. Von Parkplätzen über Musik bis hin zu Verkostung: Was Besucher über das Käsefest 2023 wissen sollten.

15.08.2023 | Stand: 21:46 Uhr

Käse Dutzender Anbieter, Köstlichkeiten von Schinken über Marmelade bis zu Wein, dazu an zwei Tagen Livemusik, alles bei freiem Eintritt – das Konzept kommt offenbar an. Das Käse- und Gourmetfest gehört zu den meistbesuchten Veranstaltungen im Westallgäu. Traditionell geht es am letzten Augustwochenende über die Bühne, heuer zum 21. Mal. Nachfolgend ein Überblick, was am 25. und 26. August in Lindenberg geboten ist.

Wie viele Stände gibt es beim Käsefest 2023 in Lindenberg?

Die Stadt erwartet mehr als 70 Anbieter. Das ist etwas weniger als in manchen anderen Jahren. Citymanager Sascha Schmid spricht von einem der landesweit „größten und vielfältigsten Feste“ dieser Art. Neben Herstellern aus der Region und den Nachbarländern Österreich, Schweiz, Frankreich und den Niederlanden haben Produzenten aus Italien, Spanien, Ungarn und Irland zugesagt. Bei vielen können Besucher die Ware probieren. Die Westallgäuer Käsestraße zeigt beim Schaukäsen auch, wie Käse entsteht – am Freitag um 17 Uhr, am Samstag um 15 und um 17 Uhr.

Wann findet das Käsefest 2023 in Lindenberg statt?

Offizieller Auftakt ist der Bieranstich am Freitag, 25. August, 14.45 Uhr mit Bürgermeister Eric Ballerstedt und den Lindenberger Böllerschützen. Die Käse- und Gourmetmeile hat an dem Tag von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Am Samstag öffnet sie bereits um 10 Uhr. Ende ist um 20 Uhr. In den vergangenen Jahren waren am Samstag aber etliche Anbieter bereits vorher ganz oder teilweise ausverkauft. Das Programm auf dem Stadtplatz endet an beiden Tagen um 23.30 Uhr.

Gibt es beim Käsefest nur Käse?

Das Fest heißt nicht umsonst Käse-und Gourmetfest. Traditionell gibt es in Lindenberg viele andere Dinge – Spezialitäten aus Südtirol beispielsweise, Nudeln, verschiedenste Gewürze oder Honig. Vertreten ist auch der Kleinbrennerverband des Landkreises Lindau. Die Stadt spricht von insgesamt 549 Produkten, die es auf dem Fest geben wird.

Welche Bands spielen beim Käsefest?

Acht Bands werden auf zwei Bühnen für Live-Musik sorgen – in der Goethestraße vor der Stadtpfarrkirche und am Stadtplatz. Auf der dortigen Hauptbühne wird am Freitagnachmittag die Lyre d’argile aus der Lindenberger Partnerstadt Vallauris zu sehen sein. Die rund 30 Musiker reisen eigens zu dem Fest ins Westallgäu. Ab 19 Uhr sollen die Air Bubbles mit einem Mix aus Oldies, Schlagern und aktuellen Hits für Stimmung sorgen. Die Band hat gerade eben ihr Jubiläum „50 Jahre Air Bubbles und kein Ende“ in Lindau gefeiert. Den Samstag eröffnet die Imperial Jazzband mit Dixie-Sound zum Frühschoppen. Anschließend werden die TSZ Musikanten (ab 14.30 Uhr) und die Allgäuer Partyband Wildbock (ab 19 Uhr) auf dem Stadtplatz zu hören sein. Live-Musik gibt’s auch vor der Stadtpfarrkirche. Dort bieten am Freitag Stadlblech böhmisch-mährische Blasmusik und Musikuss am Samstag ab 16 Uhr gecoverte Songs.

Was ist sonst noch an den beiden Tagen geboten?

Acht „Königinnen“ haben sich zum Käse- und Gourmetfest angesagt. Wen erwartet Lindenberg alles?

Im Programm gibt es unter anderem eine Expertenrunde zum Thema „Regional genießen“. Fachleute diskutieren am Samstag ab 13 Uhr auf dem oberen Stadtplatz die Vorzüge der Regionalität. An beiden Tagen gibt es Kombinationsverkostungen. Am Freitag ab 16.15 Uhr zum Thema „Käse und Bier“ auf dem Oberen Stadtplatz (Stand 70) mit Käse der Sennerei Baldauf und Getränken von „Meckatzer“. Am Samstag werden ebenfalls um 16.15 Uhr Käsesorten der Dorfsennerei Böserscheidegg mit Bodenseeweinen von Hornstein verkostet (Oberer Stadtplatz, Stand 73). Ein Klassiker sind die Fahrten mit der Ziegenkutsche, die kostenlos angeboten werden. Thomas Bergert von RSA-Radio moderiert an beiden Tagen.

Lindenberg lädt zu dem Fest „Hoheiten des guten Geschmacks“ ein. Sie sind am Samstag, 10 Uhr, bei der Eröffnung des zweiten Festtages auf dem Stadtplatz dabei. Erwartet werden die Allgäuer Käsekönigin, die Rottaler Mostkönigin, die Braunviehkönigin, die Spätzlekönigin, die Bayerische Milchkönigin, die Hallertauer Bierkönigin und die Bayerische Hutkönigin. Natürlich dabei sein wird die Deutsche Hutkönigin, sie hat in Lindenberg ein Heimspiel.

Wo können Besucher beim Käsefest parken?

Während des Käse- und Gourmetfests haben die Besucher nach Angaben der Stadt an beiden Tagen die Möglichkeit, folgende kostenlose Parkmöglichkeiten zu nutzen: die städtische Tiefgarage in der Schillerstraße (ausgeschildert als „P3 Lindenberg Passage“), den Parkplatz an der Sandstraße („P5 Stadtmitte“), den Parkplatz des Gymnasiums und die Parkplätze im weiteren Verlauf der Austraße, den Parkplatz der Firma Allcop (Müllermarkt) in der Kreuzhofstraße und die Parkplätze der Firma Rupp im Brennterwinkel und an der Bräuhausstraße. Die beiden Letztgenannten können nur samstags genutzt werden. Etwas entfernt vom Stadtzentrum liegt der Parkplatz des Schulzentrums in der Sonnenhalde. Dort kann ebenfalls kostenfrei geparkt werden.