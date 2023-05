Hochland gibt diese zwei Produktionsstandorte im Allgäu auf

Die Hochland-Tochter EVA GmbH stellt vegane Käsealternativen bislang im Allgäu her, doch das soll sich ändern. Wie sich der vegane Markt entwickelt.

02.05.2023 | Stand: 18:17 Uhr

Hochland will seine beiden kleineren Produktionsstandorte Oberreute und Hergatz aufgeben. Das hat der Vorstand bei der Bilanzpressekonferenz am Dienstag bekannt gegeben. In den beiden Orten stellt die Tochter EVA GmbH vegane Produkte her. Die Produktion soll auf bestehende Werke von Hochland verteilt werden, erklärte der Vorstandsvorsitzende Peter Stahl. Auf der Pressekonferenz äußerte sich der Vorstand auch zu möglichen Übernahmen und dem Stand der Dinge in Sachen Parkhaus in Heimenkirch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.