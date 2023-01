Kampfabstimmung bei der Feuerwehr Lindau?

Kommt es bei der Feuerwehr Lindau zur Kampfabstimmung? Stellverteter Florian Kainz will Kommandant werden. Wie Amtsinhaber Witzigmann reagiert.

15.01.2023 | Stand: 10:01 Uhr

Die Hauptversammlung der Lindauer Feuerwehr Ende Januar könnte spannend werden. Denn es stehen die Wahlen von Kommandant und Stellvertreter an. Und Florian Kainz, derzeit stellvertretender Kommandant, hat offenbar ein Auge auf den Posten des Kommandanten geworfen. Für den jetzigen Kommandanten Max Witzigmann kommt das überraschend. Auf Nachfrage der Lindauer Zeitung bestätigt Kainz, dass er sich bei der Jahreshauptversammlung zum Kommandanten wählen lassen will. Als Stellvertreter nachrücken will demnach Max Kuen. Zu den Gründen will sich keiner der beiden vor der Wahl öffentlich äußern.

