Kann der Landkreis Lindau bis 2030 klimaneutral werden?

Einen Beschluss dazu gibt es. Doch damit das klappt, müssen die Städte und Gemeinden noch einiges umsetzen. Welche Projekte derzeit laufen.

Von Evi Eck-Gedler

18.04.2022 | Stand: 07:30 Uhr

Der Landkreis Lindau will bis 2030 klimaneutral sein. Klar ist: Da müssen auch die Gemeinden und Städte mitziehen. Klimawandel und Energiekrise zeigen: die Zeit drängt. In der Praxis sind die Gemeinden und Städte im Landkreis Lindau unterschiedlich weit in Sachen Klimaneutralität und sie setzen unterschiedliche Schwerpunkte.

