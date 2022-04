Kapellenverein aus Röthenbach baut zu Ostern das Heilige Grab wieder auf

Der Kapellenverein Rentershofen lässt nach zwei Jahren Corona-Pause einen alten Brauch wieder aufleben. Wann das Heilige Grab in der Kapelle zu sehen ist.

In der Kapelle in Rentershofen bei Röthenbach ist in diesem Jahr wieder das Heilige Grab aufgebaut worden – nach zwei Jahren Pause. Rupert Knestel, Michael Knestel, Robert Schwenk und Raffael Schwenk vom Kapellenverein haben es gemeinsam mit viel Mühe aufgestellt.

Das Grab stammt aus dem Jahr 1884. Ursprünglich war es in der Pfarrkirche in Röthenbach zu sehen, nun ist in der Kapelle in Rentershofen aufgebaut – allerdings nicht komplett, sondern nur der Hauptteil. Das ist der räumlichen Situation in dem kleinen Kirchlein geschuldet.

Den Kapellenverein Rentershofen gibt es seit 2002

Wenn das Heilige Grab nicht aufgebaut ist, wird es auf dem Dachboden der Kapelle gelagert. Um sie kümmert sich der Kapellenverein seit dem Jahr 2002.

Das Heilige Grab kann am Osterwochenende von Karfreitag bis zum Ostermontag täglich jeweils von 11 Uhr bis 17 Uhr besucht werden.

