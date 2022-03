Karl Frierson hat enge Verbindungen in die Ukraine - Sein Sohn lebt dort

Von Lisamarie Haas

02.03.2022 | Stand: 11:51 Uhr

Für ein kleines Mädchen, das in der Ukraine während des Angriffs Russlands in einer Metrostation geboren wurde, hat der Lindauer Sänger Karl Frierson ein Lied geschrieben. Der Soulsänger singt in dem Lied „Mia - Beacon of Hope“ (deutsch: Mia - Licht der Hoffnung) darüber, wie das Kind Licht nach Kiew gebracht hat. Karl Frierson hat nicht nur viele Freunde in der Ukraine, auch sein Sohn lebt dort.