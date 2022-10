Seine Leidenschaft ist die Geschichte

Der Historiker Karl Schweizer aus Lindau rückt das Leben der einfachen Leute in den Mittelpunkt und legt die Finger auch in alte Wunden. Wie es dazu kam.

26.10.2022 | Stand: 19:10 Uhr

Es ist dieser eine Moment während seines Studiums: Karl Schweizer stößt auf die völlig unerwartete Information, dass es in seiner Heimatstadt Lindau durchaus Bauernräte gegeben habe. Dem jungen Mann, der unter anderem Geschichte studiert, wird klar: An Themen wie Arbeiterschaft, Frauen, Faschismus, jüdisches Leben „traut sich keiner ran“. So fasst er den Beschluss: „Dann mach’ ich das.“ Ein Grund, wieso er heute Abend im Alten Rathaus den Lindauer Kulturpreis erhält. Er zeigt „blinde Flecken“ der Geschichtsschreibung auf, legt Finger in alte Wunden, stellt die „einfachen Leute“ in den Mittelpunkt: „Das ist einfach meine Passion.“

Dass er eines Tages lokale und regionale Geschichte schreiben wird, ist dem kleinen Karl nicht in die Wiege gelegt worden. Er ist der älteste von drei Söhnen eines Landwirts in Rickenbach. Eigentlich hätte er traditionell den väterlichen Hof übernehmen sollen.

Für seinen Vater kommt der Wechsel seines Sohns ins Gymnasium nicht in Frage. Dass er letztlich zustimmt, dass sein Ältester nach der sechsten Klasse in die Realschule darf, hat einen einfachen Grund: „Buchhaltung wurde Mitte der 1960er Jahre in der Landwirtschaft wichtiger – und die Realschule startete ihren neuen Wirtschaftszweig“, sagt Schweizer. Der Vater ist nicht begeistert, als Karl nach seiner Mittleren Reife ins Wangener Wirtschaftsgymnasium wechselt. Dort ist der junge Schweizer unter anderem Mitbegründer des Jugendzentrums Tonne gewesen. Klar ist für Karl nach seinem Abitur: Er wird Zivildienst leisten, danach studieren. In Freiburg studiert er Deutsch, Geschichte und Pädagogische Psychologie, will Lehrer werden. Finanzieren muss er sich diesen Traum selbst, jobbt auf dem Bau und als Schichtarbeiter. Schweizer bleibt immer ein politischer Mensch. Er ist in der Friedensbewegung und der Gewerkschaft aktiv, macht aus seinen Überzeugungen keinen Hehl.

Während er sich in seiner Zulassungsarbeit mit „ Lindau 1918/19 –die Revolutions- und Rätebewegung“ beschäftigt hat, nimmt Schweizer danach die NS-Jahre in seiner Heimatstadt Lindau intensiver unter die Lupe. Vier Seiten umfasst das Flugblatt „Nazi-Zeit in Lindau 1933-1945“, das 1978 zur Ausstellung „Widerstand in Bayern“ im Cavazzen erscheint: „Es ist anzunehmen, dass dabei die wirklichen Ursachen des Faschismus’ in Deutschland von 1933-45 nicht oder nur verzerrt dargestellt werden“, heißt es dort. Schweizer erscheint es wichtig, „den gewichtigsten Teil des antifaschistischen Widerstands, nämlich der vielen Arbeiter“, ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken.

Daraus entsteht wenige Jahre später eine 32-seitige Broschüre mit dem Titel „Der NS-Faschismus in Lindau“. Es ist Schweizers erste größere Publikation. Ermuntert dazu habe ihn der damalige Gewerkschaftsvorsitzende Franz Fiala, erinnert sich Schweizer: „Der DGB wollte zum 50. Jahrestag der Machtergreifung der Nazis ein deutlich sichtbares Zeichen setzen.“

Wochenenden und Ferien widmet der Lindauer, der dann in der Friedrichshafener Pestalozzi-Schule unterrichtet, immer öfter der Geschichtsforschung. Denn „ab dem Zeitpunkt, 1982, kam ein Auftrag nach dem anderen“, schildert Schweizer. Für die Gewerkschaft verfasst er genauso Flugblätter und Broschüren wie für die späteren Ostermärsche. Regelmäßig schreibt er auch Texte zu historischen Themen für unsere Zeitung.

Überrascht ist Schweizer über die Resonanz auf sein Buch „Jüdisches Leben und Leiden in Lindau“, das 1989 erscheint: Immer wieder habe er danach zusätzliche Informationen und weitere Unterlagen erhalten, etwa von Überlebenden des Holocausts und deren Nachkommen, teils sogar aus dem Ausland. Und das bis heute. Bücher wie „Von Malern und Maurern, Putzfrauen, Gärtnerinnen, Land- und Holzarbeitern“ entstehen, oder das Begleitbuch zur Industrie-Ausstellung im Cavazzen 2004: Darin blickt Schweizer auf gut 100 Jahre „Metall-, Textil- und Holzgewerkschaften in Lindau“ zurück.

Wieso Arbeiter, Frauen, jüdische Mitmenschen? Für den Lindauer Historiker ist klar: „In der Geschichte sind die unteren zwei Drittel der Bevölkerung unterrepräsentiert.“ Das sei ihm in jenem Moment klar geworden, als er während seines Studiums bei einer anderen Recherche Unterlagen findet, wonach es in Lindau durchaus Bauernräte gegeben habe. Dazu habe es bis dahin in der Stadt keinerlei Informationen gegeben.

Er will eine andere Geschichte aufzeigen als jene, die bis dahin in den meisten offiziellen Geschichtsbüchern zu lesen ist. Das gilt auch und insbesondere für eine der drei Ideen, die Schweizer mit den 3000 Euro Preisgeld für den Lindauer Kulturpreis anpacken möchte: Ihm schwebt ein kleiner Folder, eine Art Leporello vor, der die „Stationen des Kolonialismus in Lindau“ dokumentieren soll. „Den sollten alle Jugendlichen der achten bis dreizehnten Klasse erhalten“, stellt sich Schweizer vor.

