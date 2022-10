"Kein gewöhnliches Paar": Ehepaar aus Oberreute ist seit 60 Jahren verheiratet

Dieses Jubiläum ist selten: Maria und Engelbert Bucher aus Oberreute feiern Diamantene Hochzeit. Woher sie sich kennen und wofür die beiden im Ort bekannt sind.

21.10.2022 | Stand: 05:29 Uhr

Was vor über sechs Jahrzehnten mit dem ersten Aufeinandertreffen beim Trachten- und Heimatverein „D’ Hochsträßler“ begonnen hat, hat nach wie vor Bestand: Maria und Engelbert Bucher aus Oberreute haben mit der Familie und engen Freunden ihre Diamanthochzeit. Etwa 50 Menschen waren bei ihrem Fest für 60 Ehejahre dabei. Die beiden hatten sich am 15. Oktober 1962 das Ja-Wort gegeben.

Eine so lange Zeit des Lebens gemeinsam zu bestreiten, das schaffen viele Paare nicht, auch wenn ein hohes Alter erreicht wird. „Wichtig ist, dass man aufeinander eingeht und Rücksicht auf den anderen nimmt“, erklärt die 80-jährige Maria Bucher, worauf es ihr ankommt.

Jeder Mensch habe seine eigenen Macken – und im Lauf einer Beziehung lerne man die des anderen besser kennen und zu akzeptieren. Konflikte gebe es in jeder Ehe, denn schließlich erlebe jeder Mensch gute wie schlechte Tage. „Natürlich ist es nicht immer einfach, aber man muss sich trotzdem vertrauen können.“

Engelberg Bucher war 18 Jahre lang im Gemeinderat

Der gemeinsame Weg des Ehepaars Bucher nahm im Winter von 1960 seinen Anfang. Nachdem Engelbert Bucher, heute 84, seine spätere Frau (80), damals 17, einige Zeit vorher im Trachten- und Heimatverein kennengelernt hatte, habe es am Gumpigen Donnerstag „richtig gefunkt“. 1962 folgte die Heirat – und zwar am Tag der Goldenen Hochzeit ihrer Großeltern, mit denen damals gemeinsam gefeiert wurde. In den folgenden Jahren kamen zwei Söhne und eine Tochter zur Welt, in der Zwischenzeit sind Maria und Engelbert Bucher fünffache Großeltern.

(Lesen Sie auch: Papageien und Trapezspektakel: Das ist beim Ravensburger Weihnachtscirus 2022 geboten)

Lesen Sie auch

Oberreute sucht Investor für Seniorenwohnprojekt im Ortskern Wohnen in Oberreute

Bürgermeister Stefan Schneider betont er, dass die Buchers „kein gewöhnliches Paar“ seien. Wohl kein anderes im Ort sei nämlich so rührig. Er war von 1972 bis 1990 im Gemeinderat und engagierte sich in vielen Vereinen im Vorstand, außerdem war er lange Zeit aktives Mitglied der Feuerwehr.

Sie gilt neben ihren zahlreichen Aktivitäten im Fremdenverkehr – vor mehr als 20 Jahren gründete Maria Bucher etwa den Arbeitskreis Tourismus – seit über 40 Jahren als treibende Kraft in der Pfarrgemeinde, wo sie bis heute die Ministranten betreut. 2019 wurde sie für ihren Einsatz mit der Silbernen Ehrenmünze gewürdigt.

Maria Bucher vermietet Ferienwohnungen für Urlaub in Oberreute

Als ihr „zweites Leben“ bezeichnet die 80-Jährige indes ihre Tätigkeit als Vermieterin von drei Ferienwohnungen. Auf dem Hof mit Milchviehbetrieb, den ihr Mann – hauptberuflich Maurer – mit 20 übernommen hatte, empfing die Familie ab 1971 Urlauber. „Das habe ich unglaublich gern gemacht“, sagt Maria Bucher, die vor allem den Kontakt zu den Menschen schätzt. Deshalb könne sie diese Tätigkeit, wegen der der eigene Urlaub oftmals zu kurz gekommen sei, auch im hohen Alter nicht ganz ruhen lassen.

(Lesen Sie auch: Preisgekrönter Zücher: Die schönsten Schafe Deutschlands leben im Westallgäu)

Trotzdem nimmt sich das Ehepaar auch selbst immer wieder Auszeiten: Nachdem die Buchers 1995 die ersten gemeinsamen Ferien auf der Insel Ischia am Golf von Neapel verbracht hatten, sind sie dorthin immer wieder zurückgekehrt. Und auch demnächst werden sie wieder hinfahren – als Diamanthochzeit-Flitterwochen.