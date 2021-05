Eltern haben ein Recht auf einen Platz in der Kindertagesstätte. Doch was passiert, wenn keine Plätze frei sind? An diese Stellen können sich Familien wenden.

30.05.2021 | Stand: 18:43 Uhr

Ein Rechtsanspruch auf eine frühkindliche Förderung in einer Krippe oder in Tagespflege besteht grundsätzlich ab dem ersten Lebensjahr. Ab Vollendung des dritten Lebensjahres ihres Kindes haben Eltern Anspruch auf eine Förderung in einer Kindertageseinrichtung, bestätigt Sibylle Ehreiser, Pressesprecherin des Landratsamtes Lindau. Familien haben also das Recht, dass ihr Kind in einer Einrichtung betreut wird.