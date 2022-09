Das erste Mal seit Jahrzehnten: Maierhöfen feiert ohne das Vieh. Das Alpsommer- und Heimatfest in Maierhöfen lockt Hunderte Besucher an. Am Rande gibt es Diskussionen.

11.09.2022 | Stand: 14:46 Uhr

1600 Besucher am Freitagabend, noch einige hundert mehr am Samstag: Das erste Alpsommer- und Heimatfest in Maierhöfen war aus Sicht des veranstaltenden Viehscheidvereins ein voller Erfolg. Die Stimmung im Festzelt war bestens, das finanzielle Risiko hat sich aus Sicht des Vorsitzenden Thomas Holzer gelohnt. Es gibt allerdings ein „Aber“: Dass es heuer erstmals ein Fest ohne Viehscheid gab, das sorgte am Rande für manche Diskussion.

