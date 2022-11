Kinderbetreuung durch Tagesmütter: Was ist das und wie funktioniert es?

Rund 100 Kinder im Landkreis werden derzeit stundenweise von Tagesmüttern betreut. Im Januar startet ein neuer Kurs. Was der Unterschied zum Kindergarten ist.

24.11.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Westallgäu Etwa 100 Kinder im Landkreis Lindau werden derzeit von Tagesmüttern betreut. Und die Nachfrage steigt, beobachtet Heike Schemmel von der Fachberatung Tagespflege, die beim Kinderschutzbund in Lindenberg angesiedelt ist. Im Januar startet nun ein neuer Qualifizierungskurs, in dem sich Frauen und Männer im Bereich Tagespflege weiterbilden können. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema Kindertagespflege.

Wo werden die Kinder in der Tagespflege betreut?

Meistens betreut eine Tagesmutter bis zu fünf Kinder in den eigenen Räumlichkeiten. „Häufig haben die Frauen eigene Kinder, die noch zu Hause sind.“ Möglich sind jedoch auch andere Modelle: So kann die Tagesmutter auch in eine Familie kommen und die Kinder dort betreuen. „Ich hatte auch schon einmal einen Fall, da war die Tagesmutter mal in der Familie und mal die Kinder bei ihr“, sagt Schemmel.

Ist der Mangel an Krippen- und Kindergartenplätzen in der Tagespflege spürbar?

Längst nicht allen Eltern kann Heike Schemmel eine Tagesmutter vermitteln. „Die Tendenz zur Tagespflege ist ganz deutlich spürbar, schon seit einigen Jahren“, sagt Schemmel. Dies liege nicht nur am Mangel bei den anderen Betreuungsmöglichkeiten. Ausdrücklich als alternatives Angebot und nicht als Konkurrenz zur Krippe sieht Schemmel die Tagespflege. „Viele Eltern, die zu uns kommen, entscheiden sich bewusst für diese Betreuung.“ Denn während in der Krippe die Betreuungszeiten bei meistens mindestens fünf Vormittagen pro Woche liegen, kann ein Kind in der Tagespflege auch zwei bis drei Vormittage oder Nachmittage betreut werden.

Lesen Sie dazu auch: Lage in Lindenberg ist angespannt: Viele Kinder haben noch keinen festen Krippen- oder Kindergartenplatz

Wie alt sind die Kinder, die in der Tagespflege betreut werden?

Mädchen und Buben können bis zum Alter von 14 Jahren über die Kindertagespflege betreut werden. Viele sind laut Schemmel unter drei Jahren, doch auch Schulkinder verbringen ihre Nachmittage teils bei Tagesmüttern. Insgesamt werden im Landkreis Lindau rund 100 Kinder in der Tagespflege betreut – mit dabei sind hier die Mädchen und Buben, die eine Großtagespflege besuchen. 23 Tagesmütter stehen aktuell auf Heike Schemmels Liste. Ein Tagesvater ist derzeit nicht dabei.

Was ist eine Großtagespflege?

Diese Form der Kinderbetreuung steht sozusagen zwischen Tagesmutter und Krippe. Hier betreuen zwei Tagesmütter maximal zehn Kinder, häufig in extra dafür geschaffenen Räumen. Im Westallgäu gibt es drei Großtagespflegen, die vom Kinderschutzbund betreut werden: die Wurzelkinder und die Rappelkiste in Lindenberg sowie das Spatzennest in Scheidegg.

Wer kann in der Tagespflege arbeiten?

Wer den Qualifizierungskurs absolviert hat, kann von Heike Schemmel als Tagesmutter vermittelt werden. Pädagogische Fachkräfte können ohne einen solchen Kurs in der Tagespflege arbeiten. Sie müssen lediglich an ein paar Modulen des Kurses teilnehmen. Die Tagesmütter bei Schemmel sind zwischen 23 und 65 Jahren alt. Eine Begrenzung gibt es nicht. „Ich hatte auch schon einmal eine Tagesmutter, die 70 Jahre alt war.“ Häufig steigen Frauen in die Tagespflege ein, wenn sie selbst ein kleines Kind zu Hause betreuen.

Was lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Qualifizierungskurs?

Der Kurs besteht aus 160 Unterrichtseinheiten. Dazu gehören Seminartage, Fachvorträge sowie Workshops zu Themen wie etwa gesetzliche Grundlagen, Entwicklung des Kleinkinds, Sprachentwicklung, Kommunikation, Bildung und Förderung sowie Umgang mit Konflikten. Außerdem ist eine Hospitation in einer Kinderkrippe, Großtagespflege oder den Rockzipfelgruppen vorgesehen. Der Kurs kann berufsbegleitend absolviert werden, die Termine sind abends beziehungsweise am Wochenende. Neu ist, dass der Kurs im nächsten Jahr bereits im Juni endet. „So können die Tagesmütter im September starten.“ Bisher war das Kursende im November.

Arbeiten die Teilnehmerinnen danach alle als Tagesmutter?

Nein, sagt Heike Schemmel. Denn mit einem solchen Kurs können die Tagesmütter anschließend auch als Assistenzkraft im Kindergarten oder in der Schule arbeiten sowie in der Mittagsbetreuung tätig sein.