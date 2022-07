Frauen geraten auf Kinderfest in Lindau aneinander und beleidigen, bespucken und würgen sich gegenseitig

Ein Streit zwischen zwei Frauen auf dem Kinderfest in Lindau ist am Mittwoch eskaliert. Die Polizei musste eingreifen. Beide waren betrunken.

Auf dem Kinderfest in Lindau sind zwei Frauen aneinandergeraten und beleidigten sich gegenseitig. Wie die Polizei mitteilt, waren eine 28-Jährige und eine 55-Jährige am späten Mittwochabend auf am Festplatz in der Schulstraße in Lindau unterwegs. Die jüngere Frau, hatte laut Polizei den Eindruck, von der 55-Jährigen gefilmt zu werden und forderte sie auf, das Video zu löschen.

Frauen geraten auf Kinderfest in Lindau aneinander: Beide sind alkoholisiert

Darauf reagierte diese aggressiv und es kam zum Streit. Beide Frauen gaben an, von der jeweils anderen beleidigt, bespuckt und sogar gewürgt worden zu sein. Zeugen riefen die Polizei. Die Beamten trennten die beiden Frauen voneinander.

Alkoholtests bei ergaben bei der 28-Jährigen einen Wert von über einem Promille, bei der 55-Jährigen sogar einen Wert von über zwei Promille. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung und Körperverletzung.

