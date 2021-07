Kindergarten und Krippe: Weiler-Simmerberg erhöht Kita-Beiträge

Die Beiträge steigen um bis zu 40 Prozent. Was auf die Eltern maximal zukommt, warum nicht alle Rätinnen damit einverstanden sind und was der Bürgermeister sagt.

Die Marktgemeinde Weiler-Simmerberg erhöht die Gebühren für ihre Kindertagesstätten. Das ist Teil einer entsprechenden Benutzungs- und Gebührenordnung, die der Gemeinderat mit 12:5 Stimmen gefasst hat. „Erhöhungen sind nie schön, aber wir haben hohe Investitionen zu stemmen“, sagte Bürgermeister Tobias Paintner. So plant die Gemeinde den Bau eines neuen Kindergartens in Weiler. Nachfolgend ein Überblick über die neuen Elternbeiträge und die Diskussion darum.

Kiga-Gebühren in Weiler-Simmerberg: Ein Überblick über die Preise

Kindergarten Was die Eltern bezahlen, liegt am Umfang der Betreuung. Im Bereich der Kindergärten liegt der Betrag im Monat künftig zwischen 127 (drei bis vier Stunden) und 187 Euro (mehr als neun Stunden). Das sind zwischen 24 Euro und 54 Euro mehr als bisher. In Prozent ausgedrückt macht die Erhöhung im höchsten Fall fast 40 Punkte aus. Allerdings ist künftig das Material- und Spielgeld in Höhe von sechs Euro im Elternbeitrag eingeschlossen. Und: Die Eltern bekommen für jedes Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, 100 Euro vom Freistaat. Tatsächlich müssen sie also „nur“ zwischen 27 und maximal 87 Euro im Monat aus eigener Tasche berappen. Die Erhöhung fällt vor allem bei längerer Buchungszeit höher aus. Das liegt an einer Vorgabe des Freistaates. Demnach sollten zwischen den einzelnen Buchungskategorien mindestens zehn Prozent Preisdifferenz liegen. Als Grundwert gilt dabei die günstige Kategorie. Bisher lag der Aufschlag im Markt aber nur zwischen fünf und sechs Prozent.

Kinderkrippe Erhöht hat der Gemeinderat auch die Elternbeiträge für die Krippe, in der Mädchen und Buben unter drei Jahren betreut werden. Dort werden künftig zwischen 193 und 347 Euro im Monat fällig. Das sind zwischen fünf Euro und maximal 74 Euro im Monat mehr als bisher. Auch hier zahlt der Freistaat einen Zuschuss von 100 Euro. Er ist zwar einkommensabhängig. Die Verwaltung geht aber davon aus, dass „eine Vielzahl der Eltern diese Zahlung erhält“. Für Zweit- und Drittkinder gibt die Gemeinde einen Nachlass in Höhe von 25 beziehungsweise 50 Prozent.

Kinderhort Für die Mittagsbetreuung an der Grundschule Simmerberg steigen die Elternbeiträge um zehn Euro. Wer sein Kind bis zwei Stunden betreuen lässt, muss künftig 50 Euro berappen, bei drei Stunden werden 60 Euro fällig. Zudem erhebt die Gemeinde künftig Gebühren für die Ferienbetreuung im Hort an der Grundschule. Dort werden je nach Betreuungsdauer pauschal zwischen 50 Euro (bis 14 Tage) und 150 Euro im Jahr (ab 30 Tagen) berechnet.

Diskussion Der Haupt- und Finanzausschuss hatte die Erhöhung vorab mit 8:0 Stimmen gut geheißen. Ganz so eindeutig war das Ergebnis im Gemeinderat nicht. Vor allem die prozentual sehr starke Erhöhung stieß bei Gemeinderätinnen auf Widerspruch. Margot Hodrus verwies auf die Belastung des Corona-Jahres für Familien. „Viele Familien knabbern an dem Jahr“, sagte sie. Teilweise müssten sie bei den neuen Sätzen fast 1000 Euro mehr im Jahr bezahlen. Moderate Erhöhungen seien keine Frage und vertretbar, argumentierte auch Stephanie Novy. Sie müssten aber für Familien aus allen sozioökonomischen Schichten bezahlbar sein.

Bürgermeister von Weiler-Simmerberg: "Wir erhöhen moderat"

Das allerdings wollte Bürgermeister Tobias Paintner so nicht stehen lassen. „Wir erhöhen moderat“, sagte er. Wenn sich Eltern den Beitrag nicht leisten könnten, übernehme das das Landratsamt. Deborah Ender, die die Erhöhung seitens der Verwaltung vorgestellt hatte, verwies zudem auf das, was die Eltern für ihren Beitrag bekommen. „Ein Monat Betreuung ist etwas wert“, sagte sie. (Lesen Sie auch: Kindergärten in Weiler-Simmerberg: Gemeinde löst Platzproblem)

Mehrere Rätinnen hätten sich eine frühzeitige Änderung der Beiträge gewünscht, damit Eltern sich mit ihren Buchungen darauf einstellen und die Gemeinde wiederum darauf reagieren könnte.

Zeit hat der Markt Weiler-Simmerberg im aktuellen Fall aber nicht - zumindest nicht, wenn er höhere Einnahmen erzielen wollte. Hätte der Gemeinderat die Entscheidung verschoben, wäre eine Erhöhung nicht zum 1. September sondern erst ein Jahr später wirksam geworden.

