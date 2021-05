Das Kino zeigt ab 12. Mai wieder Filme auf der großen Leinwand. Welche Auflagen für Besucher gelten und was James Bond mit dem Neustart zu tun hat.

10.05.2021 | Stand: 20:04 Uhr

Eigentlich hatte Sascha Sauthoff damit gerechnet, dass er erst im Juli oder August wieder aufmachen darf. Die Nachricht, dass in Bayern die Kinos jetzt schon öffnen können, wenn die Inzidenz stimmt, kam für ihn ebenso kurzfristig wie überraschend. Lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Das galt es für den 31-Jährigen abzuwägen. Letztlich hat er sich für den Neustart entschieden: Nach einem halben Jahr Pause macht das Neue Krone Kino in Lindenberg am Mittwoch wieder auf.