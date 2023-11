Romantischer Weihnachtsmarkt Kißlegg wieder im Neuen Schloss

Am ersten Adventswochenende findet in der Westallgäuer Gemeinde Kißlegg der romantische Weihnachts- und Kunsthandwerksmarkt "Kißlegger Advent" 2023 statt.

29.11.2023 | Stand: 13:19 Uhr

Der traditionelle romantische Weihnachtsmarkt in Kißlegg findet 2023 erstmals wieder in den Räumlichkeiten des Neuen Schlosses statt. Nach den abgeschlossenen Renovierungsarbeiten können die Besucher des Kißlegger Weihnachtsmarktes wieder in einer warmen Atmosphäre durch die Stände bummeln. Hier erfahren Besucherinnen und Besucher alles, was sie wissen sollten. Unter anderem beantworten wir folgende Fragen:

Wann ist der Weihnachtsmarkt in Neuen Schloss Kißlegg?

Wann hat der Weihnachtsmarkt im Neuen Schloss Kißlegg geöffnet?

Welche Aussteller gibt es beim Weihnachtsmarkt im Neuen Schloss in Kißlegg?

Steckbrief: Der Weihnachtsmarkt 2023 in Kißlegg auf einen Blick

Name : Kißlegger Advent

: Kißlegger Advent Ort: 88353 Kißlegg, Neues Schloss Kißlegg (Schlossstraße 8)

88353 Kißlegg, Neues Schloss Kißlegg (Schlossstraße 8) Termin: 01.12. bis 03.12.2023

01.12. bis 03.12.2023 Umfang : 50 Marktstände mit Kunsthandwerk, Musik und Kulinarik

: 50 Marktstände mit Kunsthandwerk, Musik und Kulinarik

Öffnungszeiten 2023: Wann ist Weihnachtsmarkt in Kißlegg?

Der romantische Weihnachts- und Kunsthandwerksmarkt „Kißlegger Advent“ öffnet traditionell am ersten Adventswochenende - 2023 also von Freitag, 1. Dezember bis Sonntag, 3. Dezember. Die Öffnungszeiten:

Freitag, 1. Dezember: im Schloss von 16 bis 20 Uhr, im Schlossgarten von 17 bis 22 Uhr

im Schloss von 16 bis 20 Uhr, im Schlossgarten von 17 bis 22 Uhr Samstag, 2. Dezember: im Schloss von 13 bis 20 Uhr, im Schlossgarten von 13 bis 22 Uhr

im Schloss von 13 bis 20 Uhr, im Schlossgarten von 13 bis 22 Uhr Sonntag, 3. Dezember: im Schloss von 11 bis 17 Uhr, im Schlossgarten von 11 bis 18 Uhr

Preise: Was kostet der Eintritt beim Weihnachtsmarkt in Kißlegg?

Der Tagespreis für Erwachsene beträgt drei Euro, das 3-Tagesticket ist für sieben Euro erhältlich. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sowie Schwerbehinderte haben kostenlosen Eintritt im Schloss.

Der Eintritt in den Schlossgarten ist kostenfrei.

Programm: Was sind die Höhepunkte beim Weihnachtsmarkt in Kißlegg 2023?

Insgesamt bieten dieses Jahr knapp 50 Aussteller ihre Produkte in und um das frisch renovierte Neue Schloss Kißlegg an. Rund um den „Kißlegger Advent“ und den angebotenen Kunsthandwerken soll ein musikalisches Rahmenprogramm die winterlich-weihnachtliche Stimmung untermalen.

„Kißlegger Advent“: Welche Stände und Aussteller gibt es beim Weihnachtsmarkt in Kißlegg?

Rund 35 kunsthandwerkliche Aussteller aus den Bereichen Keramik, Schmuck, Floristik, Textilwaren sowie Glas- und Holzarbeiten bieten ihre Waren im Neuen Schloss in Kißlegg an. Im Schlossgarten findet die Bewirtung mit Glühwein und Punsch bis hin zum schwäbischen Klassiker Dinnete statt.

Wo gibt es Parkplätze in Kißlegg?

Wer mit dem Auto anreist, kann sein Fahrzeug direkt am Parkplatz an der Schlossstraße oder am Parkplatz an der Fürst-Eberhard-Straße in der Nähe abstellen. Weitere Stellflächen gibt es am nahegelegenen Bahnhof oder auf dem Parkplatz am Johann-Georg-Fischer-Weg.

Wie komme ich zum Weihnachtsmarkt nach Kißlegg?

Weihnachtsmarkt-Besucher können auch entspannt mit der Bahn und dem Deutschlandticket anreisen: Die Gemeinde Kißlegg ist ein Knotenpunkt für die Bahnstrecken München-Memmingen-Lindau und Ulm-Aulendorf-Ravensburg-Friedrichshafen (Reiseauskunft hier). Auch die Strecke der Allgäubahn verläuft durch Kißlegg. Die Buslinien 7549, 7550, 7544, 7535 und 7543 sind in das sogenannte Bodo-Netz eingebunden - die Fahrpläne dazu gibt es hier.

Wo kann ich in Kißlegg übernachten?

Besucher des Kißlegger Weihnachtsmarktes können in Kißlegg und ihren Ortschaften Waltershofen und Immenried übernachten. Auskunft über Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt das Gäste- und Bürgerbüro Kißlegg unter +49 7563 936-142 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet den Weihnachtsmarkt in Kißlegg?

Veranstalter des romantischen Weihnachtsmarkts in Kißlegg sind die Töpferei Güttinger aus Isny und der Verkehrs- und Gewerbeverein Kißlegg. Die Töpferei veranstaltet den Markt innerhalb des Neuen Schlosses und der Verkehrs- und Gewerbeverein die Bewirtung im Schlossgarten.

Weihnachtsmärkte 2023 im Allgäu

