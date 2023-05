Kitaprobleme: Warum Hergensweiler die Betreuungszeit kürzen muss

Die Gemeinde sucht händeringend nach Erzieherinnen für die Kindertagesstätte St. Ambrosius. Welche Maßnahme sie nun konkret ergreift.

29.05.2023 | Stand: 11:42 Uhr

Es brodelt in der Kindertagesstätte St. Ambrosius in Hergensweiler, die derzeit von 89 Kindern besucht wird: 68 davon sind älter (Kindergarten) und 21 Kinder jünger (Krippe) als drei Jahre. Für das neue Betreuungsjahr gibt es viele Anmeldungen, sodass – sollten alle angenommen werden – 99 Sprösslinge die Kindertagesstätte besuchen würden – zwanzig davon in der Krippe. Das ist nach Ansicht von Teilen des Elternbeirats so nicht zu verantworten.

