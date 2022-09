Grünenbach und Stiefenhofen prüfen, ob die Anlage in Schönau für beide Kommunen geeignet ist. Dann würde die Kläranlage Oberthalhofen nicht mehr gebraucht.

19.09.2022 | Stand: 05:35 Uhr

Bereits seit mehreren Jahren ist die Zukunft der Abwasserentsorgung in Stiefenhofen ein Thema. Die Sanierung und Erweiterung der bestehenden Kläranlage in Oberthalhofen aber verzögerte sich immer wieder. Doch allein heuer sind 700.000 Euro für solche Maßnahmen im Haushalt bereitgestellt. Nun aber steht eine neue Variante im Raum: die Schließung der Kläranlage in Oberthalhofen und die Einleitung der Abwässer aus Stiefenhofen in die Grünenbacher Kläranlage in Schönau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.