Fühlst Du dich belästigt? Dann sag das Codewort!

K.o.-Tropfen, sexuelle Belästigung oder Gewalt: Partys bergen auch Gefahren - vor allem für Frauen. Wie Clubs, Bars und Vereine Zeichen setzen können.

20.05.2023 | Stand: 10:15 Uhr

K.-o.-Tropfen, sexuelle Belästigung oder Gewalt: Partys bergen auch Gefahren. Nun gibt es in Lindau ein neues Angebot für Frauen, die sich belästigt fühlen. Sie will doch nur feiern. Doch der Typ neben ihr nervt. Ständig tanzt er sie an, macht ihr komische Komplimente. Die junge Frau fühlt sich unwohl, ihre Freunde sind schon nach Hause gegangen. Daher geht sie an die Theke und fragt nach Luisa – und bekommt Hilfe. Unmittelbar und diskret. Denn Luisa ist ein Codewort.

