Heute sind die Klausen in Weiler nochmals unterwegs

Bereits am Sonntag und Montag zogen die finsteren Gestalten durch die Gemeinden im Westallgäu. Heute sind sie zum letzten Mal in diesem Jahr zu sehen.

06.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Sie sollen in den Dörfern die bösen Geister vertreiben und Platz für das Gute schaffen: Die Rede ist von den Mitgliedern des Klausen- und Bärbele-Vereins Westallgäu, die dieser Tage in Weiler und in Simmerberg in Furcht einflösenden Kostümen auftreten und vor allem bei Kinder gut ankommen.

Am Montagabend lockte der Verein mit dem Klausentreiben viele Besucher auf den Kirchplatz, am Dienstag gibt es noch zwei Möglichkeiten, die finsteren Gestalten zu sehen: Gegen 17 Uhr erneut in Weiler, ab 18.30 Uhr in Simmerberg auf dem Schulhof. An beiden Orten gibt es einen Glühweinstand mit Verpflegung.

