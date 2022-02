Kleine Kirche in Opfenbach: Das neue Kirchlein von Litzis erhält eine Zeitkapsel

Im Opfenbacher Ortsteil Litzis bauen Gläubige die Sebastianskapelle neu. Sie haben besondere Erinnerungsstücke in einer Wand des kleinen Gotteshauses eingebaut.

15.02.2022 | Stand: 09:06 Uhr

Ein Kapellenneubau in der heutigen Zeit? Sicher kein alltägliches Projekt in einer Zeit, in der sich die Kirchenaustritte häufen und in der die Corona-Pandemie so manche Zusammenarbeit erschwert. Umso wichtiger erschien es den Verantwortlichen des Kapellenvereins St. Sebastian Litzis, nachfolgenden Generationen Informationen zu aktuellen Ereignissen und zum Kapellenbau zu hinterlassen. So steht es in einer Pressemitteilung.

Zeitdokumente und Kapellenbuch

Vor einigen Tagen wurde der Briefkasten, der als Zeitkapsel dient und nun in der Chorwand der Kapelle verschwunden ist, mit zahlreichen Dokumenten gefüllt. Das neu erschienene Buch über die „Kapellen im Landkreis Lindau“ gibt einen umfassenden Überblick über die zahlreichen Stätten der Andacht in der Gegend. Auch die Sebastianskapelle in Litzis wird dort ausführlich beschrieben. Ein aktueller Auszug aus der Vereinshomepage bietet alle wichtigen Informationen zur Kapelle, zu den Vereinsaktivitäten und vor allem zum Baufortschritt beim Kapellenneubau.

Was die Zeitung über den Kapellenbau berichtet

Welche Ereignisse das vergangene Jahr geprägt haben, ist im Jahresrückblick eines Zeitschriftenmagazins und in einer Ausgabe der Katholischen Sonntagszeitung zu lesen. Schließlich fanden der Weihnachtspfarrbrief 2021 der Pfarreiengemeinschaft Heimenkirch sowie Originalartikel des Westallgäuer zum Kapellenbau ihren Platz in diesem besonderen Briefkasten.

Kapelle in Litzis besteht aus Weißtannenholz

Die neue Kapelle besteht aus Weißtannenholz. Zum Jahreswechsel ist das elektrische Läutwerk im Kapellenturm installiert worden. In diesem Jahr gehen die Arbeiten mit viel Eigenleistung der ehrenamtlichen Helfer weiter. Anschließend ist die Einweihung geplant.

Bilder vom Baufortschritt sowie das Spendenkonto sind auf der Internetseite www.kapelle-litzis.de zu finden.

