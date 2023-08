SPD mit offenem Brief an die Schwesternschaft: Bitte um gemeinsame Klinik fürs Westallgäu

Die Lindenberger SPD setzt sich nun mit einem offenen Brief für eine gemeinsame Klinik im Westallgäu ein. Sie wandte sich an die Schwesternschaft in München.

09.08.2023 | Stand: 09:03 Uhr

Die SPD hat sich in einem offenen Brief an die Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz und die Führung der Oberschwabenklinik (OSK) gewandt. Sie fordert darin die Träger der Kliniken in Lindenberg und Wangen sowie die beiden Landräte auf, einen gemeinsamen Standort für ein neues Krankenhaus zu suchen. „Bitte nutzen Sie alle Ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, die zu einem gemeinsamen Klinikneubau zwischen Lindenberg, Lindau und Wangen führen können“, heißt es in dem Schreiben.

Verfasst hat den Brief Andreas Strehlke, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Lindenberg. Geschrieben hat er ihn aber auch namens des Kreisverbandes. In dem offenen Brief verweist Strehlke auf die Pläne, sowohl in Lindenberg als auch in Wangen eine neue Klinik bauen zu wollen. Angesichts des Mangels an Fachkräften und der Kostenentwicklung „halten wir diese Pläne für nicht mehr zeitgemäß“, heißt es.

Gemeinsame Klinik fürs Westallgäu: SPD bittet Verantwortliche, Klinikneubau anzustreben

Die SPD bittet deshalb die Verantwortlichen der Schwesternschaft und der OSK „dringend, einen gemeinsamen Klinikneubau für die Menschen sowohl im bayerischen als auch im baden-württembergischen Westallgäu anzustreben. Schnell erreichbar sein müssen aus Sicht der SPD Geburtshilfe, Herzkatheter und Schlaganfalleinheit. In der Zwischenzeit dürfe es nicht zu einer Verschlechterung der Versorgung zu kommen.

Ärzte haben eine ähnliche Forderung

Eine größere Klinik für die Region statt mehrerer kleinerer Häuser hält auch das Gesundheitsnetz Westallgäu für die „ideale Lösung“, wie dessen Vorsitzender Franz-Joseph Sauer in einem Interview mit der Westallgäuer Zeitung erklärt hat.