Könnte bei Weiler statt Gewerbegebiet ein Solarpark entstehen?

Das Bürgerbegehren gegen das Gewerbegebiet in der Hammermühle startet mit einem Infoabend. Dabei geht es um Gründe für den Widerstand und eine Alternative.

15.07.2022 | Stand: 19:55 Uhr

Über die Leinwand flimmern Bilder von grünen Wiesen und grasenden Kühen. Schräg davor sitzt Dieter Peincke mit einer Gitarre und singt in einem Lied von einem Schatten, der sich übers Tal legt. Damit gemeint ist das geplante Gewerbegebiet in der Hammermühle (Weiler-Simmerberg). Das will eine Bürgerinitiave (BI) mit Dieter Peinecke und Jürgen Frommknecht an der Spitze verhindern. In dessen Zimmerei startete am Donnerstagabend ein Bürgerbegehren. 170 Interessierte sind gekommen. „Es geht darum, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen“, sagt Frommknecht dabei.

