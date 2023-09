Verantwortliche treffen sich: Kommt eine Westallgäu-Klinik?

Landräte aus Lindau und Ravensburg sprechen mit Klinikträgern über die künftige Gesundheitsversorgung. Ein Gutachter soll auch Neubau-Standorte prüfen.

Vor dem Hintergrund der Diskussion auf Bundesebene über eine umfassende Krankenhausreform und dem Schutzschirmverfahren an der Rotkreuzklinik Lindenberg hat es ein Treffen von wesentlichen Verantwortungsträgern gegeben. Darüber informiert das Landratsamt Lindau in einer Pressemitteilung. Sie sprachen unter anderem über ein Gutachten, das vor allem einen gemeinsamen Standort für einen Krankenhausneubau prüfen soll.

Gesundheitsministerium ist beim Treffen vertreten

An dem Treffen haben laut Mitteilung die Landräte Elmar Stegmann (Lindau) und Harald Sievers ( Ravensburg), die Generaloberin der Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz Edith Dürr und Vertreter der Geschäftsführungen der Asklepios Klinik Lindau und der Oberschwabenklinik teilgenommen. Auch das bayerische Gesundheitsminsterium war vertreten. Eingeladen hatte Elmar Stegmann.

Zusammenarbeit in der Region Lindau-Lindenberg-Oberschwaben

Im Fokus des Austauschs seien die Inhalte des von Gesundheitsminister Klaus Holetschek angebotenen Gutachtens zur zukünftigen Struktur der Gesundheitsversorgung in der Region gestanden, heißt es in der Mitteilung. Herwig Heide, Leiter der Abteilung Krankenhausversorgung im bayerischen Gesundheitsministerium, vertrat das Ministerium bei diesem Treffen und unterstrich die Bereitschaft des Freistaats Bayern zur Unterstützung der Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinweg.

Gemeinsamer Krankenhausneubau im Gespräch

Die Teilnehmer einigten sich auf einen Prozess zur Auswahl des Gutachters und definierten die Themen, die in diesem Gutachten näher untersucht werden sollen. Hauptziel sei „die Prüfung eines gemeinsamen Krankenhausneubaustandorts mit zeitgemäßen Strukturen und einer sinnvollen Größe, um einen zukunftssicheren und wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten“.

Besonderes Augenmerk liege auf der Schaffung attraktiver Arbeitsplätze für medizinisches und pflegerisches Personal sowie auf Ausbildungsmöglichkeiten und Karriereentwicklung. Die medizinische Versorgung solle Angebote der Grund- und Regelversorgung, eine Rund-um-die-Uhr-Notfallversorgung und ambulante Versorgungsmöglichkeiten umfassen.

Lösung fürs Westallgäu und die Region kann Jahre dauern

Obwohl sich die Beteiligten einig seien, die Verfahrensschritte zügig vorantreiben zu wollen, weisen sie in dem Schreiben darauf hin, dass bis zu einer möglichen Inbetriebnahme einer neuen Klinik mehrere Jahre vergehen würden. In diesem Zusammenhang wird beschrieben, welche Etappen dazu zu meistern sind: zunächst die Beauftragung des Gutachtens bei Beteiligung der Länder Bayern und Baden-Württemberg sowie eine Grundsatzentscheidung, in Folge möglicherweise Planungen und die Auswahl eines Standortes und schließlich die Bauarbeiten.

Die Beteiligten des Gesprächs haben laut Pressemitteilung vereinbart, „die konstruktiven Gespräche fortzusetzen, um die Zukunft der Gesundheitsversorgung in der Region gemeinsam zu gestalten“.

