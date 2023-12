Das Thema Rotkreuzklinik landet vor dem Verwaltungsgericht

Mehrere Bürger stellen einen Eilantrag, um die Notfallversorgung in Lindenberg sicherzustellen. Jetzt muss das Landratsamt eine Stellungnahme abgeben.

06.12.2023 | Stand: 21:03 Uhr

Mehrere Bürger haben über einen Anwalt einen Eilantrag in Sachen Rotkreuzklinik beim Verwaltungsgericht (VG) Augsburg eingereicht. Das hat das Gericht auf Anfrage bestätigt. Der Antrag richtet sich gegen das Landratsamt Lindau und zielt auf einen Erhalt der Grund- und Notversorgung in Lindenberg ab. Über den Antrag will das Gericht „zeitnah“ entscheiden, sagt Dr. Florian Jung, Pressesprecher des VG Augsburg, auf Anfrage der Westallgäuer Zeitung.

