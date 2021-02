Das Staatliche Bauamt will die Kreuzung auf der B 308 bei Lindenberg entschärfen. Was die Behörde auf den Straßen im Westallgäu plant und wo es Probleme gibt.

19.02.2021 | Stand: 12:02 Uhr

Das Staatliche Bauamt will einen Kreisverkehr an der Kreuzung der Staufner Straße mit der B 308 in Lindenberg bauen. Unklar ist, ob das 2021 noch geschieht. Nach Angaben der Behörden gibt es Probleme beim Grunderwerb. „Noch bin ich aber zuversichtlich, dass es klappt“, sagt Werner Schmid vom Staatlichen Bauamt in Kempten. Der Kreisel ist eines von mehreren Großprojekten, das die Behörde heuer im Westallgäu plant.