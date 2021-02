Kritik an Bundesregierung: Westallgäuer Kliniken fühlen sich im Stich gelassen

Die Kliniken fühlen sich in der Versorgung von Corona-Patienten allein gelassen. Was sie in einem öffentlichen Appell von der Bundesregierung fordern.

23.02.2021 | Stand: 06:20 Uhr

Der Druck auf die Kliniken im Landkreis Lindau ist durch die Pandemie enorm. Die Häuser müssen für Corona-Patienten Kapazitäten bereithalten. Gleichzeitig darf dies nicht auf Kosten der übrigen medizinischen Behandlungen geschehen. Dabei fehle es aber an der nötigen Rückendeckung und Planungssicherheit von Seiten der Bundespolitik. In einer gemeinsamen Pressemitteilung mit dem Landratsamt Lindau fordern die Krankenhausdirektorin der Rotkreuzklinik Lindenberg, Caroline Vogt, und Boris Ebenthal, der Geschäftsführer der Asklepios-Klinik in Lindau mehr Unterstützung.