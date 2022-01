In einer Demokratie gelten Spielregeln. Die "Spaziergänger" in Lindenberg, Weiler und Heimenkirch halten sich nicht daran. Was unser Autor bedenklich findet.

24.01.2022 | Stand: 09:58 Uhr

Eine Demokratie muss verschiedene Meinungen aushalten. Darüber gibt es auch keine Diskussion. Wer seine Meinung kundtun möchte, kann und soll dies jederzeit tun. Allerdings nur, wenn er sich an die Spielregeln hält.