Kultusminister zeichnet zwei Grundschulen im Landkreis Lindau aus

Zwei Grundschulen im Landkreis Lindau haben eine Auszeichnung bekommen. Was sich hinter dem Profil "Flexible Grundschule" verbirgt.

03.10.2023 | Stand: 08:08 Uhr

Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo hat am Freitag sechs neue Schulen mit dem Profil „Flexible Grundschule“ ausgezeichnet. Darunter auch die Grundschulen in Lindenberg und Wasserburg. „Die Flexible Grundschule schafft die Voraussetzungen dafür, dass jedes Kind in seinem persönlichen Tempo lernen kann“, erklärt der Politiker. Je nach seinen Begabungen bekomme dabei jedes Kind die Zeit, die es brauche, um sich die grundlegenden Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen anzueignen.

Profil Flexible Grundschule: Bayernweit 283 Schulen

Bayernweit setzen laut Mitteilung 283 Grundschulen das Schulprofil um. Im Mittelpunkt der Flexiblen Grundschule steht ein Unterrichtskonzept, das die Verschiedenheit der Schülerinnen und Schüler ganz gezielt aufgreift und als Chance für ein Mit- und Voneinanderlernen und eine qualitätsvolle Weiterentwicklung des Unterrichts nutzt.

Die neuen Profilschulen werden bei der Einführung der flexiblen Eingangsstufe und der Umsetzung des Konzepts von erfahrenen Lehrkräften systematisch begleitet.

