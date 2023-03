Kurhaus Isny bleibt Sanierungsfall

Das Kurhaus Isny ist in die Jahre gekommen, doch der Stadt fehlt das Geld für größere Maßnahmen. Was nun passieren soll.

13.03.2023 | Stand: 15:05 Uhr

Das Kurhaus am Park in Isny müsste eigentlich dringend grundsaniert werden. Doch weil die städtischen Kassen leer sind und ein riesiger Schuldenberg drückt, muss eine große Lösung warten. Die würde nämlich etwa sieben Millionen Euro kosten, wie eine ungefähre Kostenschätzung der Stadtverwaltung im vergangenen Sommer ergeben hatte. „Mit wenig Geld viel erreichen“ lautet stattdessen das aktuelle Motto von Bürgermeister Rainer Magenreuter, das er in der jüngsten Gemeinderatssitzung ausgab.

