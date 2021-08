Landesliga Württemberg: FV Weiler gewinnt 3:0 in Bad Schussenried

Der FV Rot-Weiß Weiler feiert nach schwacher erster Halbzeit seinen ersten Auswärtssieg. Ein Spieler gibt sein Debüt, ein anderer trifft zum ersten Mal für Weiler.

22.08.2021 | Stand: 17:48 Uhr

In den bisherigen Auftritten dieser Landesliga-Saison war immer die erste Halbzeit die bessere. Diesmal nicht. Die ersten 45 Minuten seiner Mannschaft bezeichnete Trainer Marco Mayer sogar als „unterirdisch“. Dennoch hat der FV Rot-Weiß Weiler auch in seinem dritten Saisonspiel drei Tore geschossen – und mit 3:0 (0:0) beim FV Bad Schussenried gewonnen.

„Die zweite Halbzeit war sicher und sauber rausgespielt. Schlussendlich haben wir souverän gewonnen“, fasste Mayer zusammen, der sich zudem über das zweite Spiel in Folge ohne Gegentor freuen durfte. Seine Elf bleibt damit ungeschlagen und belegt den fünften Platz.

Vor rund 400 Zuschauern fanden die Rot-Weißen zunächst nicht die Partie. Gastgeber Bad Schussenried hatte deutlich mehr Spielanteile. „Aber auch auf unsere Einladung hin“, sagte Mayer. Fehlpässe und Leichtsinnsfehler prägten den Auftritt seiner Elf, die zwar dennoch zwei, drei gute Chancen hatte – der Gegner jedoch ebenfalls und auch noch die deutlich besseren.

Trainer Marco Mayer stellt in der Pause um

In der Pause wechselte Mayer zweimal, brachte Tim Wucherer und Andreas Reichart für Daniel Schramm und Oskar Eriksson. Die damit verbundenen Umstellungen fruchteten schnell. Der FVW war gleich hellwach und ging durch Raimond Hehle mit 1:0 in Führung (48.) – sein 40. Landesligator für Weiler.

Michael Riedesser trifft erstmals für den FV Weiler

Das war der Dosenöffner. Und als dann kurz darauf auch noch Bad Schussenrieds Stephan Liebhardt für sein zweites taktisches Foul mit Gelb-Rot vom Platz musste (54.), lief das Spiel endgültig für die Gäste. Per Distanzknaller erhöhte Pirmin Fink auf 2:0 (59.), den Endstand besorgte Michael Riedesser per Kopf nach einer Ecke von Dennis Schwarz (67.). „Das hat er sich verdient“, sagt Mayer über das erste Tor des Rechtsverteidigers, der vor einem Jahr zusammen mit dem Trainer von der SpVgg Lindau zum FVW gekommen ist. „Er ist körperlich in einem brutalen Zustand, einer der Fittesten in der Mannschaft und macht sehr wenig Fehler.“

Lesen Sie auch

Fußball-Landesliga Bitter: FV Weiler kassiert in letzter Sekunde den Ausgleich

In der Schlussphase gab noch der vor zwei Wochen vom TSV Tettnang gekommene Marco Geßler sein Debüt für Weiler. Der 31-Jährige kam für den bereits verwarnten Jonathan Hartmann ins Spiel.

FV Bad Schussenried – FV Rot-Weiß Weiler 0:3 (0:0)