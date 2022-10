Brigitte und Peter Dercks haben viele Jahre lang die Röthenbacher Post betrieben, nun geben sie das Geschäft auf. Am Sonntag ist der letzte Öffnungstag.

28.10.2022 | Stand: 17:51 Uhr

„Wir haben hier viel erlebt, viele schöne Sachen“, berichtet Brigitte Dercks. Trotzdem sei für sie und ihren Ehemann Peter Dercks die Zeit gekommen, ihren Landgasthof „Post“ in Röthenbach aufzugeben. „Ich bin inzwischen 70 Jahre alt und mein Mann 63, wir gehen in den Ruhestand.“ Am Sonntag werden die Wirtsleute das Lokal letztmals aufsperren und den gewohnten Mittagstisch bis 14 Uhr anbieten. Am Abend planen sie noch eine Feier mit Stammkunden, Freunden und dem Personal.

