Buchhalterin erschleicht von ihrem Arbeitgeber 400.000 Euro – Jetzt muss sie ins Gefängnis

Jahrelang überweist eine Buchhalterin Geld ihrer Firma auf ihr Konto. Dann passiert das, wovor sie Angst hatte: Der Betrug fliegt auf. Wieso hat sie es getan?

27.12.2022 | Stand: 12:12 Uhr

Was geschehen ist, klingt nach dem Plot einer Fernsehserie, ist aber real: Über Jahre hinweg buchte eine Frau falsche Beträge ihres Arbeitgebers auf ihr eigenes Konto. Mehrmals im Monat landeten so zwischen 900 und mehr als 9000 Euro auf ihrem Konto. Die Geschäftsführer der Weißensberger Firma mussten die Zahlungen zwar immer freigeben – jede einzelne Kontonummer wurde aber nicht überprüft, wie einer der Chefs am ersten Verhandlungstag vor Gericht aussagte. Irgendwann kam die Bank der Frau hinter den Betrug. Als alles aufflog, beging sie einen Suizidversuch. Seitdem ist sie in psychologischer Behandlung.

