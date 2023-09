Landkreis Lindau belegt Sporthalle als Notunterkunft

Kreisbehörde hat keine freien Wohnkapazitäten mehr für geflüchtete Menschen. Landrat spricht von einer „prekären“ Lage und bittet die Bürgermeister um Hilfe.

29.09.2023 | Stand: 05:22 Uhr

Drei Wochen nach der Erstbelegung des ehemaligen Zeltplatzes in Sauters hat der Landkreis die zweite Notunterkunft geöffnet. 30 Personen aus der Ukraine, darunter elf Kinder, sind nach Angaben des Landratsamtes am Donnerstagmittag per Bus in Lindau angekommen. Sie wurden in der FOS/BOS-Turnhalle in Lindau untergebracht.

Insgesamt leben nun 2293 Menschen mit dem Status Geflüchtete im Landkreis, 1181 davon in den dezentralen Unterkünften sowie den beiden Notunterkünften. Dort gibt es nur noch wenige freie Betten, weiterer Wohnraum steht dem Landratsamt aktuell nicht zur Verfügung. Die Behörde rechnet aber nach eigenen Angaben mit einem „weiterhin ungebremsten Zustrom an Migranten“ und damit „weiteren Zuweisungen in den Landkreis“.

Landrat Elmar Stegmann hat sich darum hilfesuchend an die Bürgermeister gewandt mit der Bitte, Wohnraum oder Grundstücke kurzfristig zur Verfügung zu stellen. „In anderen Landkreisen werden schon Zelte aufgebaut, so dringlich ist die Lage“, wird Elmar Stegmann, der Sprecher der schwäbischen Landräte ist, in einer Pressemitteilung des Landratsamtes zitiert.

Sorgen bereitet den Landräten nicht nur die hohe Zahl an Geflüchteten. Stegmann: „Die ganze Infrastruktur in den Landkreisen, sprich die Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Schulen, die Verwaltung und auch unsere Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsbetreuung haben die Belastungsgrenzen überschritten“.

Die Lage in der Notunterkunft in Sauters bezeichnet Stegmann als „immer prekärer“. Untergebracht sind dort allein reisende Männer. Schon aufgrund der engen Wohnverhältnisse in großen Schlafsälen, Sammelgemeinschaftsräumen und -sanitäranlagen seien Probleme programmiert. Hinzu würden noch unterschiedliche Nationalitäten und Altersgruppen kommen. Integrationsmaßnahmen sind laut Stegmann so kaum mehr möglich.

Lage sei schwieriger als 2015/2016

„Vor diesem Hintergrund treffen uns die Pläne des Bundes, die Kosten für Integrationsmaßnahmen zu halbieren, wie ein weiterer Schlag ins Gesicht“, wird der Kreischef zitiert. Die Lage sei „ungleich schwieriger“ als 2015/2016. Das begründet Stegmann so: „Damals konnten wir noch gestalten und haben versucht, für die ankommenden Menschen bestmögliche Lösungen zu finden. Das ist nun nicht mehr möglich. Wir sind nur noch Brandlöscher, die aber keinerlei Einfluss auf den Brandherd haben“.

Wer Wohnraum für geflüchtete Menschen zur Verfügung stellen will, kann sich beim Landratsamt melden per Mail an: fluechtlingsbetreuung@landkreis-lindau.de