Landkreis Lindau: Wann der neue Impfstoff Nuvaxovid kommen soll

Der Landkreis Lindau hat 1400 Dosen Nuvaxovid für seine beiden Impfzentren bestellt. Derweil steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder deutlich an.

25.02.2022 | Stand: 17:04 Uhr

Ob im Kreis Ravensburg, im Oberallgäu oder in Vorarlberg: Bei allen Nachbarn gehen die Corona-Zahlen zurück. Im Landkreis Lindau ist das Gegenteil der Fall. Seit einigen Tagen klettert die Sieben-Tage-Inzidenz wieder stetig nach oben. Am Freitag lag der Wert wieder über der 2000er-Marke – und damit deutlich über dem Wert der Vorwoche (rund 1890).

Im deutschlandweiten Ranking der Städte und Landkreise mit der höchsten Inzidenz lag der Landkreis Lindau damit nach Angaben des RKI unter den Top 30 (Platz 27). Eine Position, auf die in der Region zwischen Maierhöfen und Nonnenhorn wahrlich niemand stolz ist.

Trotz der vielen Neuinfektionen gibt es auch positive Nachrichten: Die meisten Verläufe sind schwach bis mittelschwer. Es kamen in der vergangenen Woche keine neue Todesfälle hinzu – und aktuell muss auch kein Corona-Patient auf der Intensivstation behandelt werden.

Laut dem DIVI-Intensivregister waren am Freitag dennoch acht von zwölf Intensivbetten in den beiden Krankenhäusern in Lindenberg und Lindau belegt. 20 Patienten mussten stationär behandelt werden (Stand: 25. Februar).

„Die Infektionszahlen sind gleichbleibend hoch mit Ausschlägen nach oben und unten. In unserem kleinen Landkreis bedeuten 82 neue Fälle eine Steigerung der Sieben-Tage-Inzidenz um 100“, sagt Sibylle Ehreiser vom Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion.

Acht Pflegeinrichtungen im Landkreis Lindau von Corona betroffen

Das Infektionsgeschehen sei „nach wie vor überwiegend diffus“. Einen Hotspot gibt es nicht. Die Fälle ziehen sich durch alle Gemeinde, viele Neuinfizierte sind jünger als 50 Jahre. Aber nicht nur: „Betroffen sind auch acht Pflegeeinrichtungen mit teilweise vielen Infektionen“, sagt Ehreiser. Dafür ist im wöchentlichen Corona-Lagebericht des Landratsamtes von Schulen und Kindergärten keine Rede mehr.

Die Zahl der Impfungen stagniert weiter. Nur etwas mehr als 600 Menschen haben sich in der vergangenen Woche in den Impfzentren oder Praxen impfen lassen – noch weniger als in der Woche zuvor. Die Gesamtzahl der Impfungen liegt bei 147.925. Knapp 250 Menschen haben die Viertimpfung erhalten.

Möglicherweise steigt die Zahl der Impfwilligen aber demnächst. Denn voraussichtlich Mitte nächster Woche werden 1400 Dosen des neuen Impfstoffs Nuvaxovid angeliefert. Unter Vorbehalt können hier jetzt schon Termine gebucht. Eine Anmeldung ist speziell für diesen Impfstoff auch erforderlich. Allerdings gilt hierfür auch: „Zunächst werden Personen geimpft, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen“, teilt das Landratsamt mit.

Impftermine für Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren ohne Anmeldung (KW 9)