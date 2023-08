Landkreis Ravensburg verbietet Entnahme von Wasser aus Bächen und Seen

Das Landratsamt reagiert mit dem Verbot auf die Hitze und Trockenheit in diesem Sommer. Bei Verstoß drohen hohe Bußgelder. Für wen es Ausnahmen gibt.

21.08.2023 | Stand: 05:25 Uhr

Der Landkreis Ravensburg verbietet vorläufig die Entnahme von Wasser mittels mechanischer oder elektrischer Pumpvorrichtungen aus oberirdischen Gewässern. Das hat das Landratsamt mitgeteilt.

Verbot der Wasserentnahme gilt bis 18. September

Grund für diese Maßnahme sind die niedrigen Pegelstände der Bäche und Seen in der Region. Das Verbot ist am 19. August in Kraft getreten. Es gilt vorläufig bis zum 18. September – und in allen 39 Kommunen im Landkreis Ravensburg. Dazu gehören unter anderem auch Wangen, Isny und Argenbühl.

Das Verbot gilt nach Angaben der Kreisbehörde auch für die Inhaber einer wasserrechtlichen Erlaubnis zur Entnahme von Wasser aus oberirdischen Gewässern.

Landwirte bekommen Ausnahme vom Verbot

Vom Verbot ausgenommen ist lediglich das Tränken von Vieh sowie das Schöpfen mit Handgefäßen. Zuwiderhandlungen können laut Landratsamt mit Bußgeldern in Höhe von bis zu 10.000 Euro geahndet werden.

Hitze und Trockenheit setzen der Region ordentlich zu. Aufgrund der Regenfälle in den vergangenen Wochen hatte sich die Situation der Gewässer im Landkreis zwar kurzfristig entspannt. Inzwischen reichen die Niederschläge laut Behörde aber nicht mehr aus, um die Pegelstände der Bäche und Seen konstant auf ein ausreichendes Maß ansteigen zu lassen.

Durch die niedrigen Wasserstände wird die Gewässerökologie beeinträchtigt. Fische, Kleinlebewesen und Wasserpflanzen leiden zudem unter ansteigenden Gewässertemperaturen.