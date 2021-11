Landrat über Corona im Landkreis Lindau: "Absolut dramatische Lage"

Landrat Elmat Stegmann appelliert an die Westallgäuer, ihre Kontakte einzuschränken. Es gilt der Katastrophenfall. So sieht es mit den Booster-Impfungen aus.

11.11.2021 | Stand: 19:33 Uhr

Mit einem „dringenden Appell“ hat sich Landrat Elmar Stegmann am Donnerstagnachmittag an die Öffentlichkeit gewandt. Angesichts der stark steigenden Zahl an Corona-Infektionen rät der Kreischef allen, ihre sozialen Kontakte einzuschränken und so weit möglich auch auf Versammlungen und Veranstaltungen zu verzichten. „Ich hoffe, dass sich viele Menschen die Mahnung zu Herzen nehmen und freiwillig Maßnahmen ergreifen“, sagte Stegmann.

90 Neu-Infektionen an einem Tag im Landkreis Lindau

Am Donnerstag (11. November) hat das RKI 90 neue Infektionen im Landkreis gemeldet. Ein neuer Höchststand seit Beginn der Pandemie. Stegmann spricht von einem „traurigen Rekord“. Dabei lässt sich anders als früher kein größerer Ausbruchsherd feststellen. Der größte Teil der neuen Infektionen wird laut Landratsamt entdeckt, weil Betroffene mit Symptomen zu ihrem Arzt gehen. Es handelt sich überwiegend um Einzelfälle. Stegmann spricht deshalb von einer „absolut dramatischen Infektionslage“. Ein solches Infektionsgeschehen auf so breiter Ebene bedeute, „dass das Virus in einem bisher noch nicht dagewesenen Ausmaß unter uns ist“.

Seit Donnerstag (11. November) gilt in ganz Bayern und damit auch dem Landkreis Lindau der Katastrophenfall. In der Lagebesprechung am Morgen hat die Führungsgruppe Katastrophenschutz unter Leitung von Stegmann einen dringenden Appell formuliert. Demnach sollte jeder freiwillig soziale Kontakte soweit möglich vermeiden, medizinische Masken tragen und sich an die Hygiene-Maßnahmen halten.

Der Landrat rät auch dazu, „Versammlungen und Veranstaltungen nur noch dann abzuhalten oder zu besuchen, wenn diese dringend nötig und nicht aufschiebbar sind“. Zudem sollte jeder vor dem Besuch von vulnerablen Menschen einen freiwilligen Selbsttest durchführen.

Der Landrat bedauert, dass zum jetzigen Zeitpunkt Bund und Länder keine weiteren Maßnahmen vorsehen. Auf Landkreisebene würden weitergehende Maßnahmen aus Sicht des Landratsamtes nur dann Sinn geben, „wenn das Infektionsgeschehen örtlich, auf eine spezielle Gruppe oder ein spezielles Ereignis eingegrenzt werden könnte.“

Mobile Impfteams impfen über 300 Menschen an einem Tag

Derweil nimmt die Nachfrage nach einer Impfung wieder zu. Laut Landratsamt melden sich aktuell viele Bürger für eine Impfung im Impfzentrum an. In den vergangenen Tagen wollte etwa jeder Dritte eine Erstimpfung. Am Dienstag wurden insgesamt 215 Menschen im Impfzentrum geimpft, am Mittwoch waren es inklusive der mobilen Impfteams über 300.

Aufgrund der hohen Nachfrage wird es ab kommender Woche nur noch Impftermine nach vorheriger Anmeldung geben. Dies soll lange Wartezeiten verhindern. Zu erreichen ist das Impfzentrum von 9 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 0800 / 9118219 (gebührenfrei) oder an impfzentrum-li@allgaeu-medical.de per E-Mail.

Um eine Überlastung der Hotline zu vermeiden, bittet das Landratsamt alle Bürger, sich frühestens eine Woche vor Ablauf dieser Frist zu melden. Beispiel: Zweitimpfung am 15. Juni, Terminvergabe für die Auffrischungsimpfung frühestens ab 8. Dezember.

Booster-Impfung zunächst für Menschen über 80

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Impfungen und um eine Überlastung der Hotline zu vermeiden, hat der Führungsstab Katastrophenschutz außerdem entschieden, einen Aufruf für die Auffrischungsimpfung stufenweise an Personen über 60 Jahre zu verschicken. Begonnen wird mit Bürgerinnen und Bürgern über 80 Jahre. Das sind 6700 Menschen im Landkreis Lindau. Sie werden in der kommenden Woche angeschrieben.

Das Landratsamt weist außerdem nochmals darauf hin, dass aufgrund der starken Nachfrage bis auf Weiteres Impfungen nur noch für Landkreisbürgerinnen und -bürger möglich sind. Über begründete Ausnahmen entscheidet das Impfzentrum.