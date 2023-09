Thomas Gehring (Die Grünen) im Interview: "In der Regierung gestalten"

Thomas Gehring hat die Hoffnung auf eine Regierungsbeteiligung der Grünen nicht aufgegeben. Was er vom Heizen mit Holz hält.

20.09.2023 | Stand: 18:07 Uhr

„Opposition ist Mist“ hat Franz Müntefering einmal gesagt. Was motiviert sie, nach 15 Jahren in der Opposition in Bayern weiterzumachen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.